本报记者 曾金华

原标题：宏观税负逐年降 市场主体活力增

3月11日，国家税务总局发布减税降费、新办涉税市场主体、第三产业税收占比等10组税收数据，充分反映了“十三五”时期我国宏观税负下降、市场主体活力显现、产业结构优化升级等重要成就。

新增减税降费超7.6万亿元

减税降费是我国实施宏观调控的重要工具。今年的《政府工作报告》晒出2020年减税降费成绩单，全年为市场主体减负超过2.6万亿元。国家税务总局统计数据显示，“十三五”时期，5年新增减税降费规模合计超过7.6万亿元。

“十三五”时期，党中央、国务院精准实施逆周期调节，有序推出一系列减税降费政策。2016年至2018年，我国全面推开营改增试点、简并和降低增值税税率、提高个税减除费用标准等。2019年实施更大规模减税降费，2020年又出台7批28项税费优惠政策支持疫情防控和经济社会发展。

随着一系列减税降费政策落地实施，2016年至2019年，我国宏观税负（即一般公共预算收入中税收收入占GDP比重）分别为17.47%、17.35%、17.01%和16.02%，2020年进一步降至15.2%，比“十二五”末2015年的18.13%降低近3个百分点。

“‘十三五’时期，各项减税降费政策支持纾解企业经营困难，有效促进了市场主体和实体经济发展。特别是在去年受疫情较大冲击的背景下，我国提升减税降费力度，为支持保市场主体，恢复经济元气发挥了重要作用。”中央财经大学副校长马海涛表示，整体看，我国税收在国内生产总值的比值持续下降，在世界经济体中处于较低水平。

近年来，支持科技创新的税收政策不断优化完善，税收鼓励创新的力度不断加大，有力促进企业加大研发投入力度，引导创新资源向企业集聚，为助推创新驱动发展战略实施和创新型国家建设发挥了重要作用。

数据显示，“十三五”时期，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%，5年累计减税2.54万亿元。税收优惠更多惠及制造业和高技术服务业，制造业、信息传输和信息技术服务业、科学研究和技术服务业三大行业享受减税额合计占比近九成。

市场主体恢复元气、增强活力，需要再拉一把。“减税降费的直达快享，充分体现了‘以人民为中心’的税收治理理念。今年，我国坚持优化和落实减税降费政策措施，对制度性减税政策继续执行，对部分阶段性政策予以延期，并实施新的结构性减税措施，这样做既能增强市场主体活力，又有合理明确的预期引导，并注重随时根据情况变化调整，以达到进一步巩固经济基本盘的目的。”厦门国家会计学院教授邓力平表示。

涉税主体年增千万

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。近年来，大规模减税降费叠加深化“放管服”改革，营商环境不断优化，激发了市场主体活力，推动了“大众创业、万众创新”，大量新办市场主体不断涌现。

统计数据显示，“十三五”时期，全国新办涉税市场主体年均增加超千万户，总体呈现活跃度高、生命力强、成长性好的特点，有力推动经济社会可持续发展。

“十三五”时期，全国新办涉税市场主体共计5745.3万户，较“十二五”时期增加2607.4万户，增长83.1%。同期，全国累计注销涉税市场主体2403.9万户，新办与注销相抵，“十三五”时期全国净增涉税市场主体3341.4万户，较“十二五”末增长77.3%。

党中央、国务院高度重视民营经济发展。统计数据显示，“十三五”时期，全国新办民营经济涉税市场主体5600.5万户，占全部新办涉税市场主体的97.5%，且其占比逐年递增，从2015年的96.3%提高到2020年的98.7%，成为新办涉税市场主体的主力军。

“十三五”时期，民营经济发展迅速。增值税发票数据显示，2016年至2020年，民营经济销售收入年均增长17.7%，高于全国总体水平1.5个百分点。民营经济的税收贡献不断提升，2020年，民营经济缴纳税收占全国税收比重达60.1%，较2015年提高8.6个百分点，成为稳定税收的重要支撑。

民营经济作为我国科技创新的主力军，创新能力持续增强，特别是2018年底民营企业座谈会后，民营企业创新活力迸发，发展加快。数据显示，民营高新技术企业户数占全国高新技术企业比重从2018年的92.1%提升至2020年的92.4%，民营高新技术企业销售收入占全国高新技术企业比重从2018年的66.2%提升至2020年的70%。

“一系列税收政策有效激发了市场主体活力，促进了各类生产要素高效配置，培育了企业内生动力，进一步提高我国企业的国际竞争力。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

三产税收占比近六成

产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。“过去5年，国家大力推动建立现代产业体系，产业转型升级步伐加快。”马海涛说。

数据显示，“十三五”时期，随着我国经济发展质量不断提升，第三产业税收收入占全国税收比重由2016年的56.5%稳步提升至2020年的58.1%，比“十二五”末2015年提高3.3个百分点。新兴产业成为税收新增长点，信息传输、软件和信息技术服务业销售收入年均增长21.2%，显著高于全国总体水平，税收年均增长12.5%，比全国税收增速快8.2个百分点。

制造业是立国之本、强国之基。增值税发票数据显示，“十三五”时期我国制造业不断发展壮大，特别是高技术制造业实现较快发展，制造业与信息技术、科技服务业等融合互促。2016年至2020年，全国制造业企业销售收入年均增长11.2%。高技术制造业是“十三五”时期制造业发展的突出亮点，销售收入累计增长超过1倍，年均增长15.1%。

李旭红认为，“十三五”时期的税制改革和减税降费政策有效降低了制造业税收负担，促进其转型升级，使千千万万的制造业企业有更多发展机会，稳定了居民就业，保障了经济根基。

“‘十四五’已经开启，税务部门将高质量推进新发展阶段税收现代化，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。同时，进一步用好用足税收大数据，及时全面反映经济社会发展状况，为全面建设社会主义现代化国家贡献更多税务力量。”国家税务总局有关负责人说。

(责编：杨迪、孙红丽)