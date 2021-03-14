人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

全国人大代表刘益春：科研成果转化应为创新人才培养服务

2021年03月14日08:54 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：科研成果转化应为创新人才培养服务

　　“大量的科研成果没有转化成为培养创新人才的资源，这无疑是一个巨大的资源浪费。”全国人大代表、东北师范大学校长刘益春调查研究发现，以国家自然科学基金为例，1986至2019年累计资助基础研究项目56.49万项，产出394.27万项研究成果，但相关成果很少及时转化为人才培养和教学资源。

　　多年来，刘益春一直关注和研究创新教育和创新人才培养。今年“全国两会”期间，刘益春建议，要促进科研成果转化为创新人才培养资源。

　　“科教融合是创新人才培养的必由之路。”刘益春说，科研成果向创新人才培养资源的转化，就是以高水平的科学研究项目为范例，将最新的研究发现转化到教学中，使学生了解知识发现的过程与途径，掌握探究的方法，发展创新思维与创新能力，真正实现研究性教学、探究式学习。

　　党的十八大以来，国家十分重视科教融合以及科技成果向人才培养转化的问题，但刘益春认为，目前促进科研成果转化为创新人才培养资源的制度还不健全，对科研成果转化为人才培养资源仍停留在理念引导和方向要求层面，对科研成果转化人才培养和教学资源未做出具体的、可操作的制度规定。其次，在刘益春看来，科研成果向创新人才培养资源转化的研究不足。

　　值得注意的是，近年来有关科技成果向应用转化的研究较多，以“科技成果转化”为主题，中国知网检索到近5年的相关学术成果5700多篇，但其中关于科研成果转化为人才培养或教学资源的相关研究则不足20篇。

　　刘益春还发现，关于科研成果转化为人才培养资源的专项课题研究也非常少，近5年国家社科基金、教育科学规划“十三五”规划等共立项约28000项，仅有1项涉及科研成果向创新人才培养转化的研究。科研成果转化为人才培养和教学资源的诸多问题没有得到研究解决，促进转化缺乏理论与研究基础。

　　刘益春介绍，一些高校和学者自发进行了科研成果向人才培养资源转化的探索，取得了一定的成效，验证了科研成果向创新人才培养资源转化的可行性与有效性。但这些探索大多处于自发阶段，零散不成规模，也没有转化为科研人员的集体自觉，大量科研成果没有惠及到人才培养。

　　他还建议，在国家的科技立项和教育研究立项中，设置“促进科研成果转化为创新人才培养资源”专项课题进行系统研究。调动科研人员转化科研成果的积极性，高校和科研院所要将科研成果转化为创新人才培养资源，作为科研人员的岗位职责来要求。与此同时，还应当推进科研院所与高校的深度合作。

(责编：孙红丽、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
不打招呼直奔现场 生态环境部发现唐山四家钢企弄虚作假
　　人民网北京3月13日电 （记者余璐）“钢铁企业是排放大户，也是大气污染治理的责任主体，不能只看效益，把污染留给当地百姓。要提升环保意识，严格落实重污染天气应急预案，切勿心存侥幸。…
国家林草局：2020年我国共完成造林677万公顷
　　人民网北京3月13日电 （记者余璐）“2020年，全国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷。”在我国第43个植树节之际，全国绿化委员会相关负责人表示，近年来全国绿化委员会创新推出了造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、捐资捐物等8大类50多种义务植树尽责形式，各级各类义务植树基地体系逐步完善，“互联网+全民义务植树”持续推开，为生态文明和美丽中国建设作出了积极贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部