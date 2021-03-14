原标题：科研成果转化应为创新人才培养服务

“大量的科研成果没有转化成为培养创新人才的资源，这无疑是一个巨大的资源浪费。”全国人大代表、东北师范大学校长刘益春调查研究发现，以国家自然科学基金为例，1986至2019年累计资助基础研究项目56.49万项，产出394.27万项研究成果，但相关成果很少及时转化为人才培养和教学资源。

多年来，刘益春一直关注和研究创新教育和创新人才培养。今年“全国两会”期间，刘益春建议，要促进科研成果转化为创新人才培养资源。

“科教融合是创新人才培养的必由之路。”刘益春说，科研成果向创新人才培养资源的转化，就是以高水平的科学研究项目为范例，将最新的研究发现转化到教学中，使学生了解知识发现的过程与途径，掌握探究的方法，发展创新思维与创新能力，真正实现研究性教学、探究式学习。

党的十八大以来，国家十分重视科教融合以及科技成果向人才培养转化的问题，但刘益春认为，目前促进科研成果转化为创新人才培养资源的制度还不健全，对科研成果转化为人才培养资源仍停留在理念引导和方向要求层面，对科研成果转化人才培养和教学资源未做出具体的、可操作的制度规定。其次，在刘益春看来，科研成果向创新人才培养资源转化的研究不足。

值得注意的是，近年来有关科技成果向应用转化的研究较多，以“科技成果转化”为主题，中国知网检索到近5年的相关学术成果5700多篇，但其中关于科研成果转化为人才培养或教学资源的相关研究则不足20篇。

刘益春还发现，关于科研成果转化为人才培养资源的专项课题研究也非常少，近5年国家社科基金、教育科学规划“十三五”规划等共立项约28000项，仅有1项涉及科研成果向创新人才培养转化的研究。科研成果转化为人才培养和教学资源的诸多问题没有得到研究解决，促进转化缺乏理论与研究基础。

刘益春介绍，一些高校和学者自发进行了科研成果向人才培养资源转化的探索，取得了一定的成效，验证了科研成果向创新人才培养资源转化的可行性与有效性。但这些探索大多处于自发阶段，零散不成规模，也没有转化为科研人员的集体自觉，大量科研成果没有惠及到人才培养。

他还建议，在国家的科技立项和教育研究立项中，设置“促进科研成果转化为创新人才培养资源”专项课题进行系统研究。调动科研人员转化科研成果的积极性，高校和科研院所要将科研成果转化为创新人才培养资源，作为科研人员的岗位职责来要求。与此同时，还应当推进科研院所与高校的深度合作。

(责编：孙红丽、杨迪)