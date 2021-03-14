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垂直APP点开精致生活

本报记者 常 理
2021年03月14日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：垂直APP点开精致生活

　　通过手机页面，就能分辨出机主性别？别惊讶，伴随着智能手机的普及，越来越多的女性垂直APP的确让手机呈现出明显的性别特色。

　　比如，主打女性生活分享的小红书，以女性知识服务为主的红袖读书、美柚，侧重女性消费购物的蘑菇街、美丽说等，不同定位、不同类别的女性垂直APP将女性市场进一步分类细分，让女性消费呈现出品质化、个性化、年轻化的特征。

　　王静是北京市朝阳区一家外企的员工，也是小红书的忠实粉丝。在她看来，小红书贴近生活，“烟火气”更浓。在小红书里，人们可以通过用户、博主的内容分享，比如晒穿搭、美食、出游等，进行学习、交流、互动，进而产生消费。

　　“和商家宣传、网红带货不同，用户的消费体验分享更有说服力，让人有消费的冲动。”王静说，前段时间，她看到一名博主分享了一款好用的去黑头面膜，就马上下单买了几盒。

　　小红书作为内容平台，跳出了单纯的电商模式，通过创造连接供给和需求的新场景，让品牌和消费者之间建立起有温度的关系，帮助新品牌抓住新消费的潮流。正如小红书创始人瞿芳所说，内容平台在此过程中成为重要的场景“连接器”。以短视频、直播等内容形式持续触达消费者，沉淀超级用户，形成购买闭环。

　　目前，小红书月度活跃用户数超1亿人，女性用户占比近九成。而另一款APP美柚更是明显地锁定女性消费者。这款成立于2013年的APP目前已拥有超2亿女性用户，并形成了完整的APP产品矩阵，为女性消费者提供全面的健康管理、孕育科普、社区交流和垂直电商等线上服务。

　　女性垂直APP的崛起与壮大，背后是日益增强的女性消费能力。有数据显示，2020年，我国女性消费市场规模已经达到了4.8万亿元。与此同时，“她消费”的升级步伐也在逐步加快，越来越多女性的消费观念更加超前，更加注重自身和家庭生活品质提升，功能各异的女性垂直APP已经成为她们精致生活的重要组成部分。

　　有业内人士表示，目前，女性垂直APP具备很好的成长空间，但同时竞争也会更加激烈，市场和用户对APP运营和服务能力的要求会更高。做好女性专属APP，企业要更懂女性消费者，掌握她们的各项需求，并为她们提供个性化、差异化、定制化服务，只有这样，才能抓住“女人心”，赢得“她消费”。

　　记者注意到，一些头部女性APP已经展开了新的探索。比如，2020年，小红书与时尚集团合作，培育时尚美妆领域的创作者，运作并创新时尚内容IP，运用跨界资源，探索和挖掘新商业模式等；美柚在去年新冠肺炎疫情期间，针对用户对病毒防控、辟谣知识以及宅家生活的新需求，上线了防疫资讯专题、专家课堂，并在社区发起“宅家运动会”等话题，深受用户欢迎。

(责编：杨迪、孙红丽)

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