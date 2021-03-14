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原标题：2021年全球经济将增长5.6%

当地时间3月9日，经合组织（OECD）在法国巴黎发布最新的中期经济展望报告，预测2021年全球经济增长5.6%，比去年12月所作预测高出1.4个百分点。报告还预测，2022年全球经济增长4%。

报告指出，得益于部分国家的疫情应对举措和财政支持，以及疫苗接种工作的展开，全球经济前景明显改善。经合组织预测，2021年二十国集团经济增长6.2%，美国经济增长6.5%，欧元区经济增长3.9%。亚洲国家中，中国、日本、韩国分别增长7.8%、2.7%、3.3%。

尽管总体前景光明，各国之间的恢复程度仍有差异。报告指出，从2020年第四季度看，几大新兴经济体反弹较快。其中，中国、印度、土耳其等得益于强有力的财政措施及准财政措施，以及制造业与建筑业明显复苏，经济活动已经高于新冠肺炎疫情暴发前的水平。

经合组织认为，预计全球经济于2021年年中恢复至新冠肺炎疫情前的水平，但很大程度上取决于疫苗接种工作的展开。当前，全球疫苗分配仍然不平衡，如果疫苗生产、分配工作在全球范围内更好地落实与协调，并且领先于病毒变异和传播，全球经济增长前景将呈上行情景。反之，如果疫苗接种速度不足以降低感染率，或者病毒变种扩散并需要更换当前疫苗，则全球消费和商业信心将受到打击。

经合组织秘书长安赫尔·古里亚指出：“疫苗接种速度至关重要。疫苗接种必须加快，必须覆盖全球。为此，应在现有基础上进一步加强国际合作与协调。唯有如此，我们才能集中精力向前发展，为全球经济持续复苏奠定基础。”

(责编：杨迪、孙红丽)