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乌东德水电站最后一台机组成功吊装 向全面投产发电目标迈进

2021年03月14日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，13日9时48分，我国第四大水电站——乌东德水电站12号水轮发电机组转子成功吊装，向全部机组投产发电目标迈进。

乌东德水电站12号水轮发电机组转子成功吊装。三峡集团供图

乌东德水电站位于四川省会东县和云南省禄劝县交界的金沙江干流河道上，是金沙江水电基地下游河段四个水电梯级的第一梯级，开发任务以发电为主，兼顾防洪、航运等。电站共安装12台单机容量85万千瓦水轮发电机组，是目前世界上已投产最大的水轮发电机组。

“发电机转子吊装是工程建设的重要节点。此次吊装的12号机组转子直径接近18米，重量达2100吨，最终圆柱度达到0.38毫米的水平。”三峡集团乌东德机电项目负责人王献奇表示，随着最后一台转子成功吊装，乌东德工程将从高强度安装向机组总装全面转序，向全部机组投产发电迈出了最坚实的一步。

据王献奇介绍，乌东德水电站的巨型机组采用了多项新技术、新材料、新设备，机组尺寸大、结构复杂，电站的建设既推动了高强钢板材料、高压电气设备的国产化，也推进了工程施工工艺、工法的革新。

截至目前，乌东德水电站已投产8台机组运行状态良好，运行指标优于行业标准。首批机组于2020年6月29日投产发电，全部机组计划于今年7月1日前投产发电。

(责编：孙红丽、章斐然)

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