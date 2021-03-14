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沈阳打掉“吸粉”“引流”电信网络诈骗犯罪团伙

李铮
2021年03月14日11:04 | 来源：新华网
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原标题：沈阳打掉“吸粉”“引流”电信网络诈骗犯罪团伙

　　冒充贷款机构客服人员，使用专门话术实施“引流”犯罪，诱导受害人添加境外诈骗团伙微信。近日，沈阳警方打掉一个“吸粉”“引流”电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。

　　2021年1月，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队在工作中发现：2个可疑电话号码涉及多起网络贷款诈骗案件。经查，这2个号码每天拨打几百次电话，并且同时出现在沈阳市沈北新区某住宅小区附近。经进一步工作，民警发现这是一伙犯罪嫌疑人正在从事电信网络诈骗“引流”犯罪活动。

　　2月25日、26日，在收集和固定了大量犯罪证据后，沈阳市公安局组织反信息诈骗支队与沈北新区分局，将以李某某为首的7名犯罪嫌疑人全部抓获，当场查获、扣押涉案电脑5台、手机9部、电话卡40余张、账本5个。

　　据犯罪嫌疑人交代：该团伙分工明确，李某某加入了一个名字叫“吸粉”的QQ群，由该群内人员向其“供料”(提供受害人电话号码和相关话术)，李某某再通过网络购买手机卡，招募“话务员”。随后，“话务员”冒充贷款机构客服人员，使用专门话术实施“引流”犯罪，诱导受害人添加境外诈骗团伙微信，每成功“引流”一人，会得到几十元的报酬，“话务员”则再从其中抽取提成。经初步核实，该团伙共对外拨打电话27000余次，涉案金额14万余元。

　　沈阳警方提醒广大市民，接到任何推荐贷款的电话都不要相信，千万不要被“大额度、低利息、零征信”等字眼所蒙蔽；办理贷款时听到“先交钱”“账户冻结”“工本费”等关键词时，表明您可能已经遭到诈骗，一定不要再继续转账。

(责编：孙红丽、杨迪)

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