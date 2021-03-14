3月13日，东阿阿胶股份有限公司（简称“东阿阿胶”）旗下产品复方阿胶浆“养血助眠·健康中国行”成都站活动启动。

据介绍，本次活动全国开展线上线下联动，线下设置场景展示、义诊服务、互动体验、养血加油站等专区，旨在让更多消费者正确认知养血助眠的重要性，弘扬中医药文化。

消费者参与“气血值”测试挑战

东阿阿胶负责人表示，复方阿胶浆作为养血助眠的产品，取方400多年前的经典名方《景岳全书》中的“两仪膏”，通过17道生产工序，高于国家规定的制作标准。

活动现场邀请到前往一线的抗疫英雄进行讲座分享：“一场疫情让我们认识到健康的重要性，而提高免疫力才是最好的医生”。疫情期间，东阿阿胶面向湖北、广东等24个省区约15万名一线医护人员开展“复方阿胶浆免疫力关爱活动”，帮助一线医护人员补充气血、提高免疫力。

据悉，复方阿胶浆“养血助眠·健康中国行”活动将会陆续在合肥等全国各地举办。

(责编：孙红丽、杨迪)