人民网北京3月14日电 （记者李彤）“截至3月5日，活动惠及消费者累计达到4亿多人次。”“在活动中，企业为消费者让利超过100亿元，带动消费超过2000多亿元。”在“3·15国际消费者权益日”前夕，中国消费者协会秘书长朱剑桥接受人民网专访时，介绍了“凝聚你我力量 让消费更温暖”活动发起的初衷、实施成效，以及中消协2021年的工作重点。

中消协在行动：“温暖消费”惠及4亿消费人次

2020年初，新冠肺炎疫情席卷全国，不仅对公众健康产生极大威胁，也让中国消费市场经历了极不平凡的一年。

面对消费格局的转变，各行业企业积极应对，采取“自救”措施，应对疫情影响下整体消费环境不景气的现状。在企业积极采取措施进行自救的同时，政府部门和社会组织出台多项消费指导，关注新消费业态，释放消费潜力。

据介绍，2020年中消协立足自身职能，携手各地消协组织，发起“凝聚你我力量 让消费更温暖”大型社会公益活动，动员广大经营者和消费者践行社会责任，共同营造换位思考、相互尊重、互谅互让、温暖和谐的消费氛围。

朱剑桥说，“‘凝聚你我力量 让消费更温暖’活动发起的初衷是通过两端发力，促进形成温暖的消费氛围。与此同时，对提振消费信心、促进消费恢复也发挥了积极作用。”

自中消协去年4月开展“凝聚你我力量 让消费更温暖”活动以来，得到了社会各界的积极响应：全国33家副省级以上消协组织开展了216项温暖行动，36家头部企业开展了103项温暖行动，5家行业协会开展了9项温暖行动。活动覆盖31个省区市。

政府企业齐出手：提升消费者安全感、获得感、幸福感

在活动中，涌现了许多亮眼的消费新玩法。以苏州为例，针对无理由退货，苏州市政府出资4000万元，设立先行垫付的“吴优金”，保障消费者及时收到退款，便利了消费者的退款流程。同时承诺“线上消费线下退，本地消费异地退”，进一步助力当地消费市场的复苏。

朱剑桥还介绍说，活动得到了很多头部企业的积极响应，经过此次活动，许多消费者获得了直观的便利。“比如，一些在线平台推出了24小时快速响应机制，及时帮消费者解决问题；还有一些产品销售类企业，自去年4月份参与活动以来，推出了很多实实在在的优惠让利举措，不同于以往虚假打折的噱头。”

他总结说，“广大消费者在活动中得到了实实在在的好处，消费者的安全感、获得感、幸福感进一步加强。在疫情常态化以后，对于提振消费者的信心起到了推动作用。”

为进一步提振消费信心、释放消费潜力，中消协将在今年围绕“守护安全，畅通消费”的主题，发力缓解消费过程中的痛点、堵点，着力推进解决与消费者自身权益密切相关的问题。

朱剑桥表示，“我们会立足中消协的法定职责，加强消费教育和主动监督，推进消费者投诉的调解效率。同时，进一步完善履职方式，如对违法行为进行披露、曝光，对重点企业约谈、点评，必要的时候，我们还要进行支持诉讼或公益诉讼。”

(责编：孙红丽、章斐然)