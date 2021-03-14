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儿童口罩如何选购？市场监管总局发布六类产品消费提示

2021年03月14日12:19 | 来源：人民网
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市场监管总局发布儿童口罩等六类产品消费提示。（图片来源于市场监管总局官网）

人民网北京3月14日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局获悉，在3·15国际消费者权益日前夕，市场监管总局发布儿童口罩、磁力玩具、儿童平衡车、非医用口罩、老年健步鞋、塑料一次性餐饮具等6类产品的消费提示，帮助广大消费者科学选购和使用相关产品。

市场监管总局表示，这6类产品都是百姓日常生活经常用到的产品，既有与老年人、儿童群体安全健康关系较为密切的老年健步鞋、儿童平衡车、磁力玩具等产品，也有儿童口罩、非医用口罩等疫情防护用品，还有与保护食品安全直接相关的塑料一次性餐饮具。消费提示针对消费者日常选购和使用中的一些注意事项进行了提示。比如磁性强且尺寸小的磁性产品应防止儿童触及玩耍；塑料一次性餐饮具不宜长时间或多次与食品接触；老年人在雨雪天气、陡坡、地砖等环境下穿老年健步鞋，应适当提高自身警惕性以防摔倒摔跤。 

以儿童口罩为例，市场监管总局表示，儿童口罩，是指儿童佩戴的用于过滤空气中的颗粒物，阻隔微生物、花粉、飞沫等的口罩，根据性能可分为儿童防护口罩和儿童卫生口罩。消费者在选购和使用儿童口罩时，除了关注商品的品牌、价格等因素外，选购时，还需要关注以下三方面：

一是购买时，要通过正规渠道，注意产品外包装上标识标注是否清晰，是否包括生产商名称和地址、规格型号、产品类别、执行标准编号、产品使用说明、生产日期、推荐使用时间等基本信息，要检查外观是否有污渍、影响使用的变形等。

二是购买时应注意查看产品的适用年龄、执行标准和产品类别，并根据使用需求选择适合的儿童口罩类别。由于儿童生长发育存在个体化区别，家长在选购时，除了参考儿童口罩适用年龄段外，还应结合孩子试戴效果，选择符合脸型大小的口罩。值得注意的是，由于可能存在窒息风险，儿童口罩不适合婴幼儿佩戴。

三是应选购表面平整光滑、无锐利尖端和锐利边缘、无可拆卸小部件、无刺激性气味的儿童口罩。从款式来讲，建议选购耳戴式口罩，尽量选择口鼻接触层为本白色的产品，且口罩应与面部贴合。

(责编：初梓瑞、章斐然)

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