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今年以来新三板挂牌公司成交金额超250亿元

吉宁
2021年03月14日12:53 | 来源：新华网
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原标题：今年以来新三板挂牌公司成交金额超250亿元

　　根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至3月12日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额255.46亿元。

　　在交易方式方面，本周（3月8日至12日）新三板挂牌公司成交22.37亿元，其中精选层成交8.46亿元。

　　在指数方面，几大指数本周呈现震荡下行，截至3月12日收盘，三板成指报1006.13点，三板做市指数报1105.57点。

　　截至3月12日，新三板挂牌公司总计7899家。

(责编：孙红丽、杨迪)

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