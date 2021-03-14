人民网北京3月14日电 （记者孙博洋）13日，中国消费者协会在京召开线上新闻通报会，发布了《2020年100个城市消费者满意度测评报告》（下简称《报告》）。测评结果显示，2020年全国100个城市消费者满意度综合得分为79.32分，总体处于良好水平，并连续呈现稳步上升态势。

《报告》测评结果显示，2020年度100个城市消费者满意度综合得分为79.32分，相比于2019年度测评综合得分提升2.30分，相比于2018年、2017年则分别提升5.64分和7.57分。3个一级指标中，“消费供给”得分相对最高，为81.36分；“消费环境”得分相对居中，为80.62分；“消费维权”得分为74.70分，排名连续四年垫底。

测评结果表明，2020年度城市消费者满意度总体水平良好，消费者满意度测评结果连续三年稳步提升。值得说明的是，“消费供给”“消费环境”两项指标得分首次突破80分，“消费维权”总体而言仍然是消费者满意度测评中的主要短板，但得分有所提升，消费执法、消费宣传、交易安全和权益维护成为消费者期待加强的主要工作。

图为：2017-2020年消费者满意度一级指标得分（来源：中国消费者协会）

测评结果还显示，从地区对比和城市综合表现来看，消费者满意度仍然存在较大的地区间差异，除个别城市外，东部和南部城市、经济发展水平高的城市得分明显要高于中西部及经济发展一般的城市；城市满意度综合得分排名总体稳定，多数城市得分有所增长，杭州、南京、青岛、厦门、吴忠、上海等城市消费者满意度综合得分排名靠前。

中消协相关负责人表示，综合中消协连续四年城市消费者满意度测评结果来看，消费者满意度综合得分稳中有升，总体处于良好水平，但消费维权短板效应仍然突出，加大消费维权供给侧力量，提升消费者权益保护工作效能，依然是各城市需要关注的重点。结合疫情防控常态化下的消费生活，中消协还增加了对于消费者信心的调查。结果显示，百分制下全国100个城市消费者对于未来一年的消费信心评分为78.76分，按照满意度测评同等标准衡量，总体属于良好水平，但是信心得分略低于满意度测评得分，也表明了消费者的慎重态度。

该负责人还表示，受到国际国内消费环境的不确定性和疫情的冲击，消费者满意度结果实属不易，今后中消协将持续开展100个城市消费者满意度测评工作，同时鼓励各地结合实际开展相关调查评价工作，促进城市消费环境持续改善。

同时，中消协还对城市消费环境改善，进一步做好消费者满意度提升工作提出了几点建议：

一是准确洞察需求，着力改善消费供给，推动高质量发展，激发消费活力动力；二是坚持目标导向，全面优化消费环境，推进消费提质升级，共建共享消费友好型社会；三是抓住关键问题，切实强化风险管控，全力保障消费安全；四是补齐维权短板，增强消费维权供给，提高维权效率，提振消费信心；五是注重宣传引导，培育消费领域经营主体的社会责任，让消费更温暖；六是面向“十四五”新阶段，倡议将提升消费者满意度纳入城市发展建设的规划与纲领，擦亮城市名片。

中消协相关负责人表示，中消协将分批次向被测评城市通报各城市测评具体结果，并组织地方消协通过专家评议、消费者调研、大数据分析等方式，对进一步提升被测评城市消费者满意度进行深入研究，为地方政府推进放心消费环境建设、完善消费者权益保护体制机制、提升消费者满意度提供全力支持。

(责编：孙红丽、章斐然)