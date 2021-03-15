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协同创新路更宽（创新谈）

蒋建科
2021年03月15日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，对农业科技提出了更高的要求。希望更多的农业高校和农业科研机构加强协同创新，握指成拳，提供更强大的科技支撑

　　

　　去年以来，陕西省各地市农业科技成果涌现。汉中市农科所选育的油菜新品种推广到了全国，商洛市林科所成功选育出紫仁核桃，铜川市农科所生物质绿色循环研究成果引起国际上重视……接连创新的背后，离不开由西北农林科技大学、国家杨凌农业高新技术产业示范区牵头发起，联合陕西10个地市农科院所成立的“陕西省农业协同创新与推广联盟”。以协同创新为纽带，这个联盟使各地市农科院所科研实力和推广能力有了大幅提升。

　　联系农业科技的发展现状看，来自陕西农科界的这些经验不仅具有典型性，还具有普遍意义。

　　我国是一个农业大国，也是一个农业科技大国。目前，地市级以上农业科研机构超过1000个，科研机构数量和人员均居世界第一。与此同时，我国众多农业院校为国家源源不断地输送了大批农业人才。然而，长期以来，我国农业科研机构和农业院校之间合作还不够紧密，这导致在服务三农方面，双方优势都不能得到充分发挥。一方面，高校是农业创新成果的源头，但是无法很好解决农业科技推广“最后一公里”问题；另一方面，地市级农业科研机构虽然接地气，跟农民最接近，有利于农业科技推广，但是苦于没有原创性科技成果，科研队伍得不到锻炼，甚至出现人才流失等问题。双方如何优势互补，形成创新合力，是亟待解决的紧迫任务。

　　从实践看，协同创新是解决“三农”问题的有效途径。农业是一个极其复杂庞大的系统工程，涉及种植业、养殖业、加工业等方方面面。单靠一家科研机构或者一所大学，很难解决农业发展中的各种问题。历史证明，协同创新是我国农业科技高质量发展的宝贵经验。新中国成立后，我国曾先后组织了上千名来自不同单位的农业科技人员，多次开展全国种质资源大协作，使我国农作物种质资源保存量突破50万份，为保障国家粮食安全和种业安全奠定了坚实基础。跨越五省二市的黄淮海平原中低产地区综合治理，则是我国农业战线上又一场史无前例的科技大协作。项目先后动员组织了全国数万名农业、林业、水利、气象、生态等不同学科人员，进入这块大平原深耕科研，产生了巨大的经济社会和生态效益。如今，从陕西农科界的经验看，以农业协同创新与推广联盟为平台，把大学和科研机构的优势集成起来，也可以实现“地方主建”“联盟主战”的良好机制，有望成为新时代农业创新和推广的一种新模式。

　　当前，巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，对农业科技提出了更高的要求。希望更多的农业高校和农业科研机构加强协同创新，握指成拳，提供更强大的科技支撑。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 19 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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