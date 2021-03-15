本报记者 刘诗瑶

“以前这条路上停满了车，连正常车道都霸占了，早晚通勤时段堵得一动不动。”居住在北京市朝阳区的王先生，对家附近道路的停车乱象深恶痛绝。“2019年夏天开始，这里改成了路侧电子收费模式，车辆全都规矩地停进了车位，道路变得敞亮开阔了。”

随着北京市道路停车改革的深入推进，路侧电子收费几乎实现了全覆盖，道路停车入位率已经达到90%以上。车主只需将车辆正确停在路侧车位，待驶离后打开手机，就能快捷方便地支付停车费。这种“智慧停车”不仅提升了停车收费效率，还优化了道路停车位周转，改善了停车秩序和交通堵塞。

作为路侧电子收费智能系统的技术研发者和运营维护方，爱泊车公司自主研发了高位视频“AIPARK天眼”系统，充分发挥人工智能技术优势，有效解决了城市停车难、停车乱的痛点问题，被工信部纳入2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单。

用科技解决停车收费难题，经历了手持POS机、地磁、视频桩和中高位视频监控等发展阶段。传统停车管理设备与监控类设备，受实际应用场景与技术能力限制，无法满足现实需要。例如，地磁不能确认停放车辆详细信息，每个视频桩只管一个车位，人工收费的成本过高，还易发生议价纠纷。

智能机器不用担心这些。“AIPARK天眼”系统突破了路侧停车极复杂场景下车辆行为判断、多目标检测分类、高精度车牌识别等问题，具有很强的稳定性和高识别率，还能抵御雨雪雾等极端天气干扰，根据车辆行车轨迹形成完整图像证据。据了解，每组摄像头可同时监管多个车位，24小时不间断。

这个技术系统不只包含摄像头。前端摄像头完成信息采集后，数据被发送至路旁架设的内置AI芯片的“AIbox”边缘计算器，在这里经过多维度的深度学习算法处理，继续上传给云AI计算平台进行数据增强，借助顶层架构及算法，最终将识别结果分发给交通部门。

这一整套技术最独特的创新之处就在于精准。“停车收费涉及人的利益得失，只有计费计得精准，才能获得百姓的信任。”爱泊车高级副总裁项炎平介绍，高位视频最大优势在于，能够识别更加复杂的静态和动态现实场景。“例如，这个设备能精准区分跨位停车、反复入位停车等异常停车行为与状态，能精准辨认车牌、车辆颜色等车辆详细信息，能精准判别驾驶者、道路行人等行为与态势。”

这个技术另一大优势是，实现了“一次建设多次赋能”。高位视频系统在满足停车收费管理之外，电子抓拍获取的数据还能支持交通综合治理，解决车辆违章停放、停车压线、车辆防盗等问题，服务城市多维度的综合治理。

“人工智能技术离不开革新。应用过程中还在源源不断产生高价值的场景实践数据和新的细分场景挑战，需要我们坚持不懈地训练深度学习模型、精进算法，以便系统将来更好应对层出不穷的交通新场景。还要继续提升高位视频可见光感知的精度、降低设备成本，探索激光雷达感知、红外感知等新型识别路径。”项炎平表示。

目前，全国共有20多个城市落地了爱泊车的“智慧停车”项目，人工智能在提升停车行业运行效率、优化停车秩序方面正发挥着越来越大的作用，城市智慧停车也面临着新的发展机遇。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 19 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)