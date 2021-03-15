阎冰洁 余建斌

据中国城市轨道交通协会发布的数据显示，“十三五”期间，中国城市轨道交通运营总里程达8112千米。城市轨道交通已成为公共交通的骨干。

与此同时，超大规模的地铁运营网络，长时间的车辆高负荷运行，不断突破新高的客流量和被挤压的夜间维护窗口时间，给地铁运营核心的列车日常运维保障工作提出了更高的要求和不小的挑战。迫切需要智能化技术的赋能，实现列车可用度和运营效率的质的提升。

上海地铁是全球范围内线路总长度最长的城市轨道交通系统，车辆保有量和网络运营规模双双位居世界第一，地铁车辆保有量7000辆。在上海申通地铁的牵头下，中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方所研究所有限公司、清华大学以及明略科技等共同完成了上海轨道交通车辆智能运维系统的建设，利用大数据等智能化技术提升地铁车辆运维保障效率。

据明略科技产品研发总负责人吴明辉介绍，该智能运维系统由车联网子系统、轨旁综合检测子系统、车辆维护轨迹子系统和服务于全路网的车辆大数据平台共同组成。车辆大数据平台作为数据管理的核心，支撑着整个车辆智能运维系统的使用；车联网子系统负责对车辆运行状态的全过程、全信息监控，对车辆的智能化运维起着关键性作用。通过大数据技术，将车辆实时的传感器数据、视频、图片数据等全部融入大数据平台，实现自动化监测和预警；轨旁车辆智能检测系统则利用红外线、激光以及相机等设备，采用机器视觉、传感技术计算与人工智能等技术，实现了列车不停车自动检测，改变以往靠人工到车上检查的做法。

智能化改造效果逐步显现。据悉，目前上海申通地铁多条线路已使用该智能运维系统。以17号线为例，通过已经落地实施的车联网子系统，车辆每天一检变成每8天一检，大大减少了运维工作量，提高了效率。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 19 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)