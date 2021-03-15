本报记者 屈信明

数据来源：银保监会

制图：张芳曼

机动车辆保险是我国财产险领域的第一大业务，事关亿万车主的切身利益。2020年9月19日，车险综合改革正式实施，涉及交强险改革、商业车险改革等多个方面。改革后，车险保障、定价等方面有哪些变化？怎样更好发挥车险的风险管理与服务功能？如何进一步规范车险市场秩序？记者进行了调查采访。

交强险责任限额提升，商业车险保障更加全面

春节前，浙江台州市路桥区居民彭博遇到了一件烦心事。一天早晨，他准备开车上班时，发现停在院子里的汽车前挡风玻璃出现了多条裂纹，维修费用将是一笔不小的支出。虽然他投保了车辆损失险的主险，但并未投保作为附加险种的玻璃单独破碎险，按以往的经验，这笔钱恐怕得自掏腰包了。

彭博立即向保险公司咨询，却得到了出乎他意料的答复。工作人员告诉他，他的车辆于2020年12月31日续保车损险，按照当年9月19日车险综合改革后的规定，新的车损险主险增加了玻璃单独破碎、机动车全车盗抢、发动机涉水等保险责任，因此他投保车损险主险即可享受相关理赔服务。

“保险公司承担了玻璃更换费用1.15万元，这可帮了我大忙。”彭博说，以后只需购买车损险主险，就能享受到更全面的保障，免去了专门选购附加险产品的麻烦和支出，这让他十分满意。

不仅如此，本次车险改革后，商业车险产品在扩展保险责任的同时，还取消了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，为消费者提供更加全面完善的保障服务。

与彭博一样，不少车主都对此次车险综合改革竖起大拇指。记者了解到，此次改革后，保障只增不减、产品和服务更加丰富，给消费者带来了较大实惠。在促使商业车险保险责任更加全面的同时，本次改革增加了驾乘人员意外险产品，同时增加了代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务，使得以往车险产品同质化竞争的情况有所改善。此外，根据经济社会发展的实际情况，在监管部门支持下，保险行业将示范产品商业第三者险责任限额从5万元至500万元提升到10万元至1000万元，更好保障第三方权益。

“提升商业第三者险责任限额，有利于更充分地满足消费者风险保障需求，更好发挥经济补偿和化解矛盾纠纷的作用。”北京大学经济学院风险管理与保险学系主任郑伟说。

银保监会日前发布的数据显示，车险综合改革后，第三者险平均责任限额从90万元提升至125万元，商业车险投保率从83.8%上升到89.2%。

除了商业车险，用于保障道路交通事故受害人权益的交通事故强制责任险，也在本次改革中得到全面优化。为更好发挥交强险保障功能，监管部门将交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元。无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元。

“交强险责任限额得到明显提升，能够为广大车主提供更坚实的风险保障。”中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙说。

车险产品市场化水平提升，费率调整更好发挥“奖优罚劣”作用

“不仅保障多了，保费也下降了。”这是车险综合改革后，不少车主的真实感受。

不久前，浙江杭州市民卢先生为自己的轿车续保时惊喜地发现，虽然增加了保障责任和保额，但保费反倒降低了不少。

“省下来的钱够加好几箱油，保费优惠看得见摸得着。”卢先生给记者算了一笔账，去年他的车辆未发生交通事故，今年交强险保费维持30%优惠幅度不变，仍交665元。而在商业车险方面，今年一共交了3034.69元，比上一年少了约1600元。

保险公司工作人员还告诉卢先生，根据改革后的规定，如果行驶记录持续良好，明年商业车险保费有望进一步下降。

也有消费者反映，最近续保车险时发现保费增加了。业内人士分析，这可能是车辆上年度出险较多且已获保险理赔，导致费率上浮，保费上升。

郭金龙说，本次改革有效提升了车险产品市场化水平，费率调整将更好发挥“奖优罚劣”作用，有利于促进车主进一步增强交通安全意识，改进驾驶习惯，降低事故发生率。“车险的风险防范和社会管理功能将得到更好发挥，这无论对车主还是行人来说都十分重要。”

在交强险费率方面，此次改革结合各地区交强险综合赔付率水平，制定了5套差异化的交强险保费费率调整方案，进一步优化了道路交通事故费率浮动系数。此外，对于轻微交通事故，有关部门鼓励当事人采取“互碰自赔”、在线处理等方式进行快速处理，并研究不纳入费率上调浮动因素的方案。

“以往，交强险基础费率全国统一，但不同地区的交强险赔付率存在较大差异。此次改革体现了区域费率差异化，有利于更好保障有良好驾驶习惯的车主权益。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

银保监会发布的数据显示，车险综合改革后至2020年11月8日，全国车辆平均投保费用由3700元下降至2700元，平均降幅为27%，全国89.9%的消费者车险保费下降，其中保费下降幅度超过30%的消费者比例达到67.3%。

进一步减少无序竞争，规范车险市场秩序

近年来，车险营销的过度竞争导致一些侵害消费者权益的现象出现，本次改革对症下药，试图破解消费者反映强烈的突出问题，促进车险市场规范健康发展。

北京市民孙女士一直以来都直接到保险公司投保车险，认为这样减少了中间环节，价格会更便宜。一次偶然的经历让她大跌眼镜，4S店代理销售的车险价格居然比保险公司还要低。“要‘赚差价’的中间商，难道会赔本赚吆喝？”孙女士十分不解。

记者了解到，在车险市场上，中介渠道销售价格低于保险公司直营价格并非偶然现象，而中介往往还都能从中赚钱。

业内人士告诉记者，在车险产品销售各方中，受相关规定约束，保险公司直营渠道不允许大幅度降价。在这种情况下，一些保险公司为扩大业务量，便通过给予中介渠道高额费用来加强营销，已经从保险公司手中赚到好处的中介方，自然能以更低的价格销售车险产品。

“羊毛出在羊身上，在这种营销模式下，保险公司的高额营销成本，最终还是会以各种形式由消费者买单。”郭金龙说。

针对这些现象，此次车险改革合理下调了用于车险营销的附加费用率，引导行业将商业车险附加费用率上限由35％下调为25%。专家认为，这有利于降低一些销售领域过高的费用水平，更好地释放车险产品降价空间，同时能够促使保险公司更加注重保险产品创新，以产品品质赢得市场认可。如此一来，无序竞争等现象将进一步减少，车险市场将更加规范、健康。

以往，一些中小财险公司付出高额营销费用参与市场竞争。此次车险综合改革鼓励中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的商业车险产品，优先开发网销、电销等渠道的商业车险产品。专家认为，这有利于引导中小财险公司将营销成本转移到产品开发当中，为不同需求的消费者提供个性化服务。这也有利于打造更健全、多层次的车险市场体系。

“从投保渠道角度看，此次改革规范了中介渠道的经营，并鼓励发展线上渠道，让消费者购买车险更加方便、快捷，有利于提升消费者的获得感与认同感。”中国平安财产保险股份有限公司董事长兼CEO孙建平说。

如今，广大车主在选择投保公司时，对保险公司服务能力的要求日益提高，灾害预警、事故救援、理赔效率等都是重要考虑因素。对此，此次改革提出支持保险行业加强新技术研究应用，运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段，提升车险产品、保障、服务等的信息化、数字化水平。同时积极推广电子保单制度，为消费者提供更加便捷的车险承保、理赔等服务。

郭金龙认为，这些新技术的研发应用既有利于提高车险服务水平，也能有效降低保险公司运营成本，提高经营效率。“从历史经验看，新技术的不断应用对保险行业发展影响巨大，车险综合改革方案反映了行业发展趋势和市场要求，保险公司应抓住机遇，加强技术研发应用，让车险服务更具‘科技范儿’。”

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 18 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)