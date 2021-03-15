本报电 国家税务总局近日结合开展党史学习教育，启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”。今年“春风行动”围绕“优化执法服务·办好惠民实事”主题，推出10个方面100条便民利民惠民的服务措施。如设立税费服务产品发布纳税人体验师机制、扩大税收优惠政策资料备案改备查范围、推广税务证明事项告知承诺制、开展小微企业“春雨润苗”专项行动、推出制发全国统一的“首违不罚”清单等。

税务总局副局长任荣发表示，此次“春风行动”突出了“我为纳税人缴费人办实事”的内容，就是要坚持以纳税人缴费人为中心，着力解决纳税人缴费人办事的堵点、难点、痛点问题，办好惠民实事。

今年以来，税务部门持续拓展“非接触式”办税缴费范围，目前已达214项，覆盖纳税人端征管业务事项的90%以上，其中203项可全程网上办。截至今年1月底，全国电子税务局企业用户增加到6526万户，占全部户数的92.62%。全国网上申报率稳定保持在99%以上，电子税务局已成为日常办税缴费的主要渠道。据悉，“春风行动”已连续开展7年，税务总局累计推出了39类147项系列创新服务举措，各地税务机关共配套推出近5万条细化措施。

（王 观）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 18 版）

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