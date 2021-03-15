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郑商所积极开展“保险+期货”试点

创新金融服务  化解“果贱伤农”（财经故事）

本报记者  王  观
2021年03月15日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　甘肃静宁县素有“苹果之乡”的美誉，果农种果图个好收成，也希望卖个好价钱。然而，苹果价格波动频繁，果农又往往缺乏识别和应对风险的能力，错过了好时机没卖出好价钱，经常出现“同果不同价、丰年难丰收”的情况。这一难题怎么解？

　　2018年，在总结前期棉花、白糖试点经验基础上，郑州商品交易所开展苹果“保险+期货”金融服务试点，并将这一模式复制推广到甘肃。“保险+期货”模式，即保险公司为农民提供价格类保险产品，保险公司基于期货市场价格确定保险中的预期价格和理赔价格，期货公司再为保险公司提供类似再保险的风险转移服务。保险公司和期货公司的合作，将农民面临的价格波动风险转移到期货市场，运用金融手段化解“果贱伤农”问题。

　　这样一来，果农不仅不用担心赔钱，还能找准时机卖出更好价钱。静宁县深沟乡麦顶村果农杨文太连续3年参加了苹果“保险+期货”试点项目，他算了一笔账：2019年苹果在地头售价每斤2元多，存入冷库中错季售价在3元以上，每斤相差1元多。“错季销售能提高收入，但存储风险大、成本高，如果未来售价不达预期，损失可小不了。”

　　“因为参加试点，价格有了托底保障，我们就敢大胆地存储，错季销售。”杨文太说，2019年每斤苹果多卖1元多，扣除存储成本，算下来相当于每斤苹果净利润增长了20%以上。“参加试点让我们吃下定心丸，敢存苹果了，收入就更多了。”

　　2020年受新冠肺炎疫情影响，苹果整体消费偏弱，加之出口受限，市场价格持续下滑，错季销售不理想，但是杨文太通过参加“保险+期货”试点获赔5941.76元，有效降低了损失。

　　“以前果农只对自然灾害投保，现在对价格投保，这就构建了一条全流程保障。”静宁县林业和草原局相关负责人说，通过参加“保险+期货”试点项目，果农有了价格风险保障，存果需求增加，还带动了苹果仓储业和纸箱加工业等产业发展。

　　数据显示，2016年至2020年的5年间，郑商所累计支持开展“保险+期货”试点项目106个，涉及棉花、白糖、苹果、红枣4个品种，覆盖广西、甘肃、新疆等11个省份，涉及农户约15万户。在试点项目的示范带动下，甘肃省于2019年、2020年申请中央财政奖补资金用于开展苹果“保险+期货”试点项目，两年间在5个试点县区投入保费1.25亿元，总保障金额25亿元，服务果农7.39万户。此外，在河南、陕西、新疆等省份，政府主导或市场自发开展的“保险+期货”试点也在不断涌现。

　　郑商所总经理鲁东升表示，探索建立由地方政府主导开展的“保险+期货”试点模式，有助于进一步丰富地方政府助农的“工具箱”，财政与金融协同，为探索“保险+期货”在更大范围内市场化、持续化、制度化发展打开新局面。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 18 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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