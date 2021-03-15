本报记者 邱超奕

从2016年亏损额高达21亿元、子企业亏损面近50%，到2020年营业收入、利润总额、新生效订单创下近5年最大增幅，超额完成国资委业绩考核指标，东方电气集团靠的是什么？“改革，持续深化改革！”在东方电气集团党组副书记、总经理俞培根看来，改革就是企业在短短5年间实现扭亏脱困的成功秘诀。

国企改革三年行动启动以来，东方电气梳理出28个重点改革项目、76条主要改革措施，并落实任务清单，明确改革时间表。

——加强党的领导，建立完善中国特色现代企业制度。

近年来，东方电气推动党的领导融入公司治理，在所属企业实现了党建进入公司章程、党委（组）书记与董事长原则上由同一人担任、重大事项党组织前置研究等机制全覆盖。去年，为进一步明确党组与董事会、经理层的权责边界，集团持续完善党组对重大事项前置研究把关清单和制度，明确19类、150项党建及重大经营管理事项，其中党组研究讨论的重大经营管理事项有52项。

东方电气明确，集团将进一步完善中国特色现代企业制度，推进党的领导融入公司治理各环节，实现制度化、规范化、程序化。

——促进科技创新，为企业高质量发展添动力。

“十三五”期间，全集团研发投入强度平均值达到5.19%，2020年研发经费达到23亿元，投入强度达到6%……过去几年，东方电气持续加大科研资金支持力度，创新项目组织方式，推行科研项目“揭榜挂帅”，有效提升了研发效率。

人才激励政策进一步完善。通过设立集团科研攻关专项奖励基金、实施限制性股票激励等方式，科技人员获得感大大增强，近3年集团公司已兑现各类科研创新奖励近3000万元。下一步，东方电气将建立更加灵活多样的中长期激励机制，并出台尽职合规免责事项清单等举措，激励干部员工积极创新。

——发挥“链主”作用，建立更有竞争力的产业集群。

作为在产业链中具有龙头地位的“链主”企业，东方电气发挥企业整机装备和系统性解决方案优势，促进资源共享和优势互补，打造重装产业“共同体”。目前，集团产业链供应链汇集了1.6万多家企业，其中民营企业超过70%，建立起具有较强竞争力的产业集群。集团还积极融入成渝地区双城经济圈建设，加速有自主知识产权的氢燃料电池系统产业化应用，助力打造成渝“氢走廊”。

“经过不懈努力，我们已处于能源装备行业领先地位。全国许多电力企业使用东方电气的技术和装备。”俞培根表示，“我们正自主研发大功率海上风电机组、深远海漂浮式风电机组等重大装备，为实现碳达峰、碳中和作出积极贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 15 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)