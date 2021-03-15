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“奋斗者”号副总设计师、控制系统负责人赵洋——

做大工程就要“吹毛求疵”（传承·大力弘扬科学家精神）

本报记者  喻思南
2021年03月15日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　工程任务要求做到六成，我们就要努力做到八成甚至九成。
　　——赵 洋

　　“工程任务要求做到六成，我们就要努力做到八成甚至九成。”在一次讨论会上，赵洋对团队说。

　　赵洋是中国科学院沈阳自动化研究所研究员。2005年，他刚到所里就作为骨干参与了“蛟龙”号的硬件设计。之后，他担任“深海勇士”号的主任设计师，统筹软硬件开发。2016年起，赵洋作为“奋斗者”号副总设计师，带领一个9人团队，继承前两代深潜器的优点，设计了我国首个万米载人潜水器的“大脑”——控制系统。

　　去年11月28日，“奋斗者”号完成万米深潜海试任务并顺利返航，海试过程中，控制系统表现优异。

　　在万米海底，潜水器要承受相当于数千头大象踩在上面的压力。为保障安全，载人的核心舱增厚，这样内部体积就缩小了近1/3。为了满足3个人同时工作的需要，只能压缩控制系统的空间。空间小了，前两代成熟的工业产品无法直接使用，赵洋团队不得不从头设计。

　　研发无止境。为满足控制系统的高精度、智能、安全等各项要求，赵洋差不多把自己逼到极限。4年间，他和团队成员不停完善思路、改进设计，几乎没有休息过完整的周末。

　　考虑到诸多技术难点，立项时，总装单位对控制系统定下的指标并不苛刻，甚至没有明确要求2020年必须完成载人潜水器向用户交付。“控制系统的表现，是团队不断自我加压、精益求精争取来的。”赵洋说。

　　“连一颗螺丝钉的设计都要反复修改。”赵洋说：“同事打趣我有强迫症，但我清楚，做大工程就要‘吹毛求疵’，只有久经战场的老兵，才明白每一个细节都关系重大。”

　　2019年，适逢中科院沈阳自动化研究所搬迁，为克服影响，赵洋带领团队不分昼夜，攻关了3个月。

　　2020年初，疫情一度使研制工作面临中断。2月，所里允许部分员工进入园区工作，赵洋迅速回到实验室，分析处理系统联调的技术问题。3月下旬，他右耳听力突然下降。医生说是劳累过度导致，需要充分休息，否则听力可能永远下降。但赵洋放不下手中的工作，依然坚持工作。

　　海试期间，赵洋作为潜航员下潜到10909米，见证了“奋斗者”号创造载人深潜新纪录。“控制系统研制很复杂也很琐碎，放在平时，每一项设计工作可能都得花上好几年。”赵洋说，正因如此，深潜万米创造的载人深潜纪录让他感到有些不真实。“回想起来，有时都不知道我们团队是怎么过来的，但又挺佩服我们自己的。”赵洋笑着说。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 11 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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