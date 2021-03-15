我科学家研发全柔性织物显示系统
2021年03月15日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海3月14日电 （记者姜泓冰）复旦大学高分子科学系教授彭慧胜领衔的研究团队成功将显示器件的制备与织物编织过程实现融合，在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件，实现了大面积柔性显示织物和智能集成系统。近日，相关研究成果在线发表于《自然》主刊。
研究团队研制出两种功能纤维，即负载有发光活性材料的高分子复合发光纤维和透明导电的高分子凝胶纤维，两者编织时经纬交织，形成电致发光单元，并通过有效的电路控制实现新型柔性显示织物。织物的发光“像素点”间最小间距为0.8毫米，能初步满足部分实际应用的分辨率需求。
《 人民日报 》（ 2021年03月15日 11 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)
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