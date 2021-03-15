本报北京3月14日电 （记者屈信明）记者从证监会获悉：近日，康得新财务造假、强制退市一事引发舆论关注。2020年，证监会查明，该公司2015年至2018年合计虚增利润总额115.3亿元，依法对责任主体进行处罚，将涉嫌犯罪线索移送司法追究刑事责任。根据行政处罚决定，近日康得新对财务报表进行追溯调整，披露触及重大违法强制退市。

去年，中央深改委通过《健全上市公司退市机制实施方案》，退市制度全面升级，应退尽退的政策导向已经成为普遍共识。康得新案情公布后，市场各方纷纷对调查结果表示认同，对钟玉等责任人进行谴责，呼吁将“害群之马”清出资本市场。绝大多数投资者能够理性客观看待公司退市结果，有的通过民事诉讼等方式维护自身合法权益。有关专家认为，康得新重大违法强制退市，体现了监管部门对证券违法犯罪 “零容忍”的决心，将成为退市制度改革后畅通“出口关”的标志性事件。

历史上，证监会先后进行了4次退市改革。特别是近年来，退市常态化、市场化、平稳化趋势明显，市场生态逐步改善。但在这次康得新退市过程中，也有极个别别有用心的人恶意造谣诽谤，抹黑监管政策和稽查执法，攻击退市制度改革。对此，证监会予以强烈谴责，并将坚决依法依规推进相关工作。退市改革事关注册制改革大局，关乎资本市场长远健康发展，但也会面临不少困难和阻力，需要有关各方密切配合，形成合力。

在增强退市制度刚性的同时，证监会新闻发言人表示，将始终把保护投资者特别是广大中小投资者的合法权益作为首要考虑，尽最大努力帮助投资者挽回损失。自被立案以来，康得新已应监管部门要求持续披露重大违法强制退市风险。近期，随着新证券法、刑法修正案（十一）的发布实施，以及最高人民法院证券纠纷代表人诉讼司法解释等制度规则的落地，证券投资者保护体系和民事赔偿机制进一步健全。证监会依法支持康得新投资者通过单独诉讼、共同诉讼、申请适用示范判决机制、证券纠纷特别代表人诉讼等司法途径维护自身合法权益。

退市制度是资本市场重大基础性制度，证监会将坚持市场化、法治化方向，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，完善常态化退市机制，拓宽多元退出渠道，推动提高上市公司质量，更好服务经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 10 版）

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