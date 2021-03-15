本报北京3月14日电 （记者郁静娴）农业农村部办公厅近日印发通知，部署抓实抓细全程机械化各项工作，为夺取2021年粮食丰收提供粮食生产支撑。

通知指出，当前我国农业生产进入机械化主导的新阶段，各主要粮食作物耕种收综合机械化率均超过80%，但双季稻栽植、粮食产地烘干等环节和丘陵山区机械化尚有不少短板。各级农业机械化主管部门要集中力量补短板强弱项，全方位提升粮食生产全程机械化水平。

通知要求，在技术层面，要着力补齐重点区域粮食生产全程机械化短板，围绕双季稻机械化移栽、玉米籽粒机收等薄弱环节和丘陵山区、种业机械化短板，推广应用一批高适应性技术装备和全程机械化生产模式，提升粮食生产效率效益。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 10 版）

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