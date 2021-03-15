人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

2月国内5G手机出货量超1507万部

占同期手机出货量近七成

2021年03月15日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月14日电  （记者韩鑫）中国信息通信研究院近日发布2月国内手机市场运行分析报告。报告显示，2月国内市场5G手机出货量达1507.1万部，占同期手机出货量的69.3%；上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的57.1%。1—2月，国内市场5G手机出货量达4234.9万部、上市新机型48款，占比分别为68.4%和59.3%。

　　报告还显示，2月国内手机出货量达2175.9万部，同比大增240.9%。1—2月，国内手机市场总体出货量累计达6187.9万部，同比增长127.5%。

　　从上市新机型情况来看，2月国内手机上市新机型28款，同比增长33.3%。1—2月，上市新机型累计81款，同比增长58.8%。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 10 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
住建部：2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米 较2019年增长50%
　　人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）住房和城乡建设部近日通报了2020年度全国装配式建筑发展情况。2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿㎡，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。…
中消协：全国100城市消费者满意度总体处于良好水平
　　人民网北京3月14日电 （记者孙博洋）13日，中国消费者协会在京召开线上新闻通报会，发布了《2020年100个城市消费者满意度测评报告》（下简称《报告》）。测评结果显示，2020年全国100个城市消费者满意度综合得分为79.32分，总体处于良好水平，并连续呈现稳步上升态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部