本报北京3月14日电 （记者韩鑫）中国信息通信研究院近日发布2月国内手机市场运行分析报告。报告显示，2月国内市场5G手机出货量达1507.1万部，占同期手机出货量的69.3%；上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的57.1%。1—2月，国内市场5G手机出货量达4234.9万部、上市新机型48款，占比分别为68.4%和59.3%。

报告还显示，2月国内手机出货量达2175.9万部，同比大增240.9%。1—2月，国内手机市场总体出货量累计达6187.9万部，同比增长127.5%。

从上市新机型情况来看，2月国内手机上市新机型28款，同比增长33.3%。1—2月，上市新机型累计81款，同比增长58.8%。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 10 版）

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