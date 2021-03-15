池 邑

截至2020年末，招商银行手机客户端的客户数达129.5万户，较年初增长29.4%，已覆盖招行现有企业客户超过50%；全年完成主承销债券金额7911.6亿元，同比增长21.1%，落地并购融资1105亿元。

一个手机客户端，折射出银行业服务实体企业的巨大变化。近年来，企业融资需求更加多元化，随着科技的不断发展，银行业在破解企业融资难题、提升服务实体经济能力方面不断发力，形成了很多经验做法。供应链金融服务、投商行一体化就是当前招行实体经济服务体系中的两个重要关键词。

供应链金融服务，提高融资效率

借助招行“E点融”网银系统，东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“硅翔公司”）刚拿到下游企业的商业承兑汇票，立刻贴现成现金补充了公司现金流。“网上操作非常方便，成本和利息都有很大节省。”硅翔公司总经理严若红说。

硅翔公司的业务主要是为福建一家动力电池龙头企业提供加热膜、隔热片，以前靠承兑汇票融资，账期要90天至120天不等，“E点融”把账期缩短到几分钟，大大提高了融资效率。

像硅翔公司这样处于重点企业上游的供应商有很多，一般规模不大，缺乏抵押物，又有很强的资金周转需求，长期受融资难、融资贵、融资渠道单一等问题的困扰。供应链金融服务是破解供应商融资难题的有效途径之一，如果供应商有下游重点企业的“应收类资产”，只要下游企业实力雄厚，理论上银行可以凭此向供应商发放贷款。

招行东莞分行新能源战略客户团队客户经理康欣欣介绍，“E点融”系统把重点企业的内部系统与网上银行对接起来，解决了信息不对称、操作流程复杂、放款周期长等问题，让供应链金融服务跑上了快车道。

“E点融”探索出了一条缓解中小企业融资难的路子。整个业务阵地转移到线上，银行可以突破单个分行的服务半径，形成“全国做一家”的线上机制，实现“全国招行共同服务一家重点企业”。据介绍，截至2020年11月末，招行共启动供应链“全国做一家”项目75个，实现线上管理，更好地畅通产业链循环，得到了不少重点企业及上游供应商的好评。

投商行一体化，从融资走向融智

近年来，随着经济发展和新旧动能的转换，金融需求更加复杂，要求更加专业。作为需求方的中小企业，技术创新引领型占了很大比重，其关键生产要素不再仅是土地、厂房、设备，更多转向技术、数据、管理，发展曲线也往往是跳跃式的，简单的抵押贷款已经不能满足他们的需求。

面对这种变化和银行自身痛点，招行的组织架构改革在2013年启动。在总行设立战略客户部和投资银行部，在分支行的联动支持下，让客户经理直接“下地干活”，把重要客户的服务阵地从支行移到了总行、分行层面。同时，对客户实行分层分类经营，对客户经理按行业、区域编组，打通全行资源来支持企业发展。

“客户提出一个需求，我身后有庞大的团队来承接，可以调动总分行各种资源，效率特别高。”康欣欣说。在招行，一线客户经理被赋予了更重要的角色，他们不再单打独斗，而是与后方绑定在一起并获得巨大支持：市场研究团队输送最新行业信息，产品团队为企业定制产品组合……

这套组合拳打下来，招行与企业的关系越来越紧密，所提供的服务也从商业银行的信贷、汇兑、资金清结算延伸到颇具投行特色的债券发行、股权投资、并购融资等业务，招行称之为“投商行一体化”，成为招行服务模式从融资走向融智的重要标志。

如今，招行支持实体经济的服务模式已经成形：对客户分层分类，聚焦资源进行专业化经营；对战略客户实行“名单制”，通过金融科技线上化和投商行一体化，把服务渗透到企业的资金链、产业链、生态链。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 10 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)