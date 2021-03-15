广西首趟重型机械中欧班列开行
总行程约5031公里
2021年03月15日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁3月14日电 （记者庞革平）3月13日15时，搭载着49个40英尺集装箱的21028次重型机械中欧班列，从广西南宁国际铁路港出发，开往哈萨克斯坦努尔苏丹。这是广西发出的首趟重型机械中欧班列，开辟了“南宁—西安（新筑）—努尔苏丹”的新线路。
据了解，这趟重型机械中欧班列总行程约5031公里，从南宁国际铁路港始发，经由西安新筑站去往阿拉山口驶出国门，预计运行时间13天，便可将“广西制造”运抵哈萨克斯坦努尔苏丹，服务于当地工程建设。
本次开行的“南宁—西安（新筑）—努尔苏丹”中欧班列，对于带动中西部产业链上下游合作，发挥南宁市作为北部湾经济区重点城市和“一带一路”有机衔接的重要门户城市的功能，辐射并带动周边地区产业发展具有重要意义。
《 人民日报 》（ 2021年03月15日 10 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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