十一部门发布关于修订《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》的通知
2021年03月15日08:34 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月15日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）的要求，进一步压实“菜篮子”市长负责制，近期农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国银保监会、中国证监会发布关于修订《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》（以下简称实施细则）的通知。
2017年2月，原农业部会同“菜篮子”食品管理部际联席会议其他成员单位制定的《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》印发。记者对比发现，此次修订的新版实施细则在分值方面做出多处调整，蔬菜面积、蔬菜产量、肉类产量等分值有所变动，另外新增了水产品产量，计3分。
此外，原第七章“否决项”改为“扣分项”。新版实施细则规定，考核期内发生“菜篮子”产品质量安全突发事件，且响应级别达到Ⅰ级、Ⅱ级农产品质量安全突发事件的，扣25分。“菜篮子”产品质量安全突发事件，是指因食用“菜篮子”产品而造成的人员健康损害或伤亡事件。参照《农产品质量安全突发事件应急预案》（农质发〔2014〕4号）有关规定，以同期农业农村部Ⅰ级、Ⅱ级农产品质量安全突发事件备案记录为准。
表格为新旧实施细则重点考核项目分值变化对比。制表：李源
(责编：李源、章斐然)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民维权数据年报 你的消费谁来保障？
- 人民网北京3月15日电 （记者刘佳）“一键维权”人民投诉直通车平台今日公布数据年报，自2020年3月15日至2021年3月15日，平台共收到投诉17113件，其中有效投诉3995件，以下数据均基于有效投诉得出。…
- 十一部门发布关于修订《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》的通知
- 人民网北京3月15日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）的要求，进一步压实“菜篮子”市长负责制，近期农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国银保监会、中国证监会发布关于修订《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》（以下简称实施细则）的通知。 2017年2月，原农业部会同“菜篮子”食品管理部际联席会议其他成员单位制定的《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》印发。…
相关新闻
- 评论
- 关注