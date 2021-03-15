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十一部门发布关于修订《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》的通知

2021年03月15日08:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）的要求，进一步压实“菜篮子”市长负责制，近期农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国银保监会、中国证监会发布关于修订《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》（以下简称实施细则）的通知。

2017年2月，原农业部会同“菜篮子”食品管理部际联席会议其他成员单位制定的《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》印发。记者对比发现，此次修订的新版实施细则在分值方面做出多处调整，蔬菜面积、蔬菜产量、肉类产量等分值有所变动，另外新增了水产品产量，计3分。

此外，原第七章“否决项”改为“扣分项”。新版实施细则规定，考核期内发生“菜篮子”产品质量安全突发事件，且响应级别达到Ⅰ级、Ⅱ级农产品质量安全突发事件的，扣25分。“菜篮子”产品质量安全突发事件，是指因食用“菜篮子”产品而造成的人员健康损害或伤亡事件。参照《农产品质量安全突发事件应急预案》（农质发〔2014〕4号）有关规定，以同期农业农村部Ⅰ级、Ⅱ级农产品质量安全突发事件备案记录为准。

表格为新旧实施细则重点考核项目分值变化对比。制表：李源

(责编：李源、章斐然)

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