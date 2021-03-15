袁璐

原标题：非卖品明码标价摆上架 化妆品小样销售成监管盲区？

非卖品明码标价摆上架 大批量兜售货源成谜

化妆品小样销售成监管盲区？

本报记者 袁璐

原本作为样品给消费者使用和体验的化妆品试用装，竟成为时下不少商家开展单独销售的一门生意。HARMAY话梅、THE COLORIST调色师等新兴美妆集合店内，种类丰富、价格低廉的化妆品小样吸引年轻人排起长龙。但不少消费者也心存疑虑：美妆店内多种多样的小样，究竟是不是正品？这么多试用装从哪里来？

售卖名牌小样成独立生意

走进HARMAY话梅三里屯门店，一楼护肤及美妆小样专区前，挤满了正在精挑细选的消费者。SK-II、海蓝之谜、兰蔻、科颜氏……几十种大牌化妆品的试用小样摆在开放式货架上，不时有人用手机比对网上同类商品的价格信息。

可试用与便携性高，是年轻白领购买化妆品小样的主要原因。“我是敏感肌，买上千元的正装护肤品前都会买一两只试用装。”在朝阳区工作的孙女士告诉记者，购买小样使得自己的试错成本大幅降低，“经常出差的话，带小样也比带一堆瓶瓶罐罐方便得多。”

小样的价格同样极具吸引力。“原本近千元的面霜，只需几十元就能体验到。”在北京某高校就读的褚同学表示，很多大学生经济实力有限，更倾向于购买小样。记者发现，“小样热”甚至促使淘宝上“挤小样神器”热卖，一家店铺的月销量接近5000件。不少淘宝店铺也在暗地里兜售小样，但近两年来线下美妆集合店里集中售卖的小样，明显比线上店铺更受追捧，不少消费者表示，对实体店小样的品质更为放心。

大牌小样来源难说清

化妆品小样起初只是对于品牌消费者的一种馈赠。如今，小样脱离母品牌，成为某些门店独立销售的生意，但这些市面上流通的小样并非像官方赠品一样来源清楚。

记者走访了兰蔻、海蓝之谜、赫莲娜等专柜，销售人员均表示，小样只能免费提供，赠完即止。“专柜对小样有严格的数量控制，不可能大批量外流。但确实不排除有人违规二次售卖给代购。”兰蔻专柜的一位工作人员表示，此前有员工私下扣留小样变现，被欧莱雅集团发现后直接开除。

“业内的大宗货源一般有两种，一种是代购商向专柜大批量采购正品后免费获得一定比例的小样配额，再以几十元、几百元不等的价格出售，专柜为完成业绩也乐于配合。二是大牌经销商直接配给代理商，但国际品牌一般管得非常严。”在深圳从事美妆营销多年的李倪介绍。

那HARMAY话梅门店中的大量小样从何而来？对此，话梅有关负责人表示，门店出售的货品，无论是正装还是小容量产品，均由专业的采购团队经正规渠道统一采买。店内的工作人员也表示，店内售卖的小样和专柜都有合作。但欧莱雅方面明确否认了授权一事：“集团多数产品会推出小样装，主要在销售中作为赠品送给消费者。除小美盒以外，我司并未授权任何经销商单独售卖产品小样。”

值得注意的是，1月28日，杭州嘉里中心的美妆集合店Only Write被消费者举报涉嫌“走私”。当地市场监管局联系海关部门协助调查，店内近3000件涉嫌走私化妆品被扣押，其中大部分为大牌化妆品小样。

“非卖品”质量问题谁负责

记者注意到，在HARMAY话梅门店售卖的小样包装上均印有“非卖品”字样，却又单独贴有价签。对于这些原本属于非卖品的商品定价标准，门店有关负责人回应：“涉及商业核心模式暂无法透露。”

商家销售小样“非卖品”除涉嫌不当得利外，更重要的是货源不明存在质量安全隐患。李倪透露，化妆品企业几乎不会为小样设立专门的生产线，原厂小样都经常出现断货情况，小样无论如何进货，货源肯定都不稳定，很难支撑起规模化销售。

在各大电商平台上，名牌化妆品小样同样在以诱人的价格进行销售，不少商家还特别标注“支持专柜验货”。但记者走访多家商场的专柜获悉，小样属于“非卖品”，专柜均不提供鉴定服务。单独购买小样的消费者，一旦遭遇质量问题无法向品牌方投诉维权。

记者注意到，天猫平台新发布的《天猫样品商品发布规范》已正式生效，其明确要求商家须提供样品的进货凭证以供审核，但平台这一规定能否真正发挥对商家的约束力还有待观察。线上线下热销的化妆品小样，显然还需要更为严厉的市场监管举措。

(责编：王震、吕骞)