“政府应该在改善小微企业融资环境中发挥积极的作用。要精准施策，鼓励出台更加务实、具体、符合企业需求的帮扶政策。”

国务院总理李克强在今年政府工作报告中指出，“今年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。”同时报告中还提出，引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户等一系列政策措施。

小微企业是我国经济的重要组成部分，其发展一直是中国社会自上而下普遍关心的议题，大力扶持小微企业发展，已成为刻不容缓的战略任务。但是在整个经济体系中，小微企业又是相对脆弱的存在，其发展环境不容乐观，仍面临着诸多挑战与障碍，其中最为突出的就是融资难融资贵的问题，这已经成为横亘在小微企业发展之路上的一座大山。

今年以来，各大会议数次聚焦小微企业。一是出台各项政策助推小微企业复工复产，包括减税降费、加大金融支持等一系列措施，帮助其渡过难关；二是助推小微企业数字化转型，为小微企业高质量发展赋能；三是持续改善小微企业营商环境，增强金融服务中小微企业的能力，改善融资难融资贵的问题。政府显然早就意识到了小微企业的发展困境，在近几年的政府工作报告中，对小微企业的重视程度也越来越高，支持力度越来越大。

这也从侧面反映出，小微企业的发展现状并不算乐观。为什么小微企业融资难？这主要是因为小微企业一般规模较小，缺乏规范高效的治理结构和足够的资本规模，这直接会导致小微企业的持续经营和盈利空间存在较大的不确定性和风险。会给大多数采取银行借款的小微企业带来信用障碍，由于资金补充能力较差，缺乏足够的抵押资产，并且贷款数量少、次数多、时间不固定，甚至有小微企业通过财务数据的造假以获得融资资格。历史数据、抵押贷款、财务报表上较差的表现都难以达到资本市场的要求，这些都使得民企的信用等级偏低，难以获得银行和资本市场的信任。

去年受新冠肺炎疫情的影响，小微企业更是度过了举步维艰的一年。虽然政府已经出台许多政策扶持小微企业发展，但是减税降费以及畅通融资渠道仍然有待落实。小微企业是稳就业的主体，要发挥其稳就业的作用，还是要继续改善小微企业营商环境，加快金融供给侧改革，畅通货币政策传导机制，使政策的“活水”能切实流入到小微企业之中。

笔者认为，要改善小微企业融资环境，可以从以下几个方面发力。

首先，打铁还需自身硬，小微企业在追寻政策春风的同时，也要加强企业内部建设，不断完善自身信用体系和治理结构，提升核心竞争力。目前小微企业正迎来良好的创新发展环境。一方面，企业融资环境在改善，很多银行都释放资金用于小微企业贷款支持，例如疫情期间，微众银行对湖北、广东、河南、浙江四省提供了专项贴现降息政策，为其提供了利率优惠。另一方面，小微企业面临的市场环境也在改善，小微企业市场准入限制放宽了，审批流程简化了，法律保护强化了，减税降费在进一步推进，政府要在“放管服”改革上更多发力。这些都为小微企业转型升级创造了足够的发展空间。小微企业还是应该回归经营生产的本质，建立良好的信用体系，与银行形成良性互动。

其次，银行等金融机构要不断优化服务方式，积极突破小微企业风控难的障碍。利用数字金融，大力发展金融创新，利用大数据、人工智能、云计算、区块链技术等创新研发个性化的服务产品，减少获取小微企业信息的支付成本，通过线下靠软信息，线上靠大数据，高效获取小微企业的经营状况、资信状况、账务情况等信息，缓解小微企业与金融机构的信息不对称现象，合理把控对小微企业的放款规模和频次。

最后，政府也应该在改善小微企业融资环境中发挥积极的作用。要精准施策，鼓励出台更加务实、具体、符合企业需求的帮扶政策。

(责编：罗知之、吕骞)