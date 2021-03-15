徐驭尧

让我们学习脱贫攻坚英模的崇高精神，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标而披坚执锐、勇立新功

爬最高的山，走最险的路，去最偏远的村寨，住最穷的人家……在脱贫攻坚工作中，数百万扶贫干部同贫困群众想在一起、过在一起、干在一起，将最美的年华无私奉献给了脱贫事业。在这场长达8年的战斗中，1800多名同志将生命定格在了脱贫攻坚征程上，诠释了共产党人的初心使命。

在江西修水，新婚40天的“扶贫夫妻”吴应谱和樊贞子，在看望贫困户返程的路上因交通事故而坠河；因为连续的高强度工作，广西百色靖西市安宁乡汤亮村原驻村第一书记张华突发脑溢血，倒在了村部办公室；四川省美姑县九口乡四峨吉村原驻村第一书记蒋富安过世时，乡亲们都来痛哭送别……在扶贫的岗位上，他们用自己的生命在群众心里树起一座座精神丰碑；脱贫攻坚殉职人员的付出和贡献，党和人民不会忘记，共和国不会忘记。

广大脱贫群众露出了真诚笑脸，这是对脱贫攻坚的最大肯定。脱贫攻坚带来的巨大变化，体现在脱贫群众不断提升的获得感、幸福感和安全感上，也体现在日益完善的乡村治理体系上。在精准扶贫中，一些偏远地区的农村干部第一次接触“精细化管理”的概念，改变了曾经“眉毛胡子一把抓”的治理方式。在脱贫攻坚过程中，广大扶贫干部夯实了“以钉钉子精神抓落实”的工作作风，党群关系、干群关系得到极大巩固和发展。基层党组织在抓党建促脱贫中得到锻造，凝聚力、战斗力不断增强，基层治理能力明显提升。经脱贫攻坚战锤炼后的基层治理体系，将成为日后中国发展进步的宝贵财富。

时代造就英雄，伟大来自平凡。脱贫攻坚，取得了物质上的累累硕果，也取得了精神上的累累硕果。脱贫攻坚英模把汗水洒在挚爱的热土，乃至于把生命镌刻在脱贫攻坚史诗中，他们的事迹和精神必将激励越来越多的后来者沿着他们的足迹，接过使命的重担。玉汝于成，功不唐捐。艰苦奋斗、苦干实干、用自己的双手创造幸福生活的精神在广大脱贫地区蔚然成风，求发展、谋进步的种子在广袤的中国大地上播撒。脱贫攻坚的实践证明，只要群众有了发展的内生动力，没有什么困难不能克服。

在广袤的大地上，一幅幅乡村振兴的蓝图接续展开。让我们学习脱贫攻坚英模的崇高精神，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标而披坚执锐、勇立新功。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 08 版）

(责编：李源、吕骞)