人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

向脱贫攻坚英模学习

徐驭尧
2021年03月15日09:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　让我们学习脱贫攻坚英模的崇高精神，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标而披坚执锐、勇立新功

　　爬最高的山，走最险的路，去最偏远的村寨，住最穷的人家……在脱贫攻坚工作中，数百万扶贫干部同贫困群众想在一起、过在一起、干在一起，将最美的年华无私奉献给了脱贫事业。在这场长达8年的战斗中，1800多名同志将生命定格在了脱贫攻坚征程上，诠释了共产党人的初心使命。

　　在江西修水，新婚40天的“扶贫夫妻”吴应谱和樊贞子，在看望贫困户返程的路上因交通事故而坠河；因为连续的高强度工作，广西百色靖西市安宁乡汤亮村原驻村第一书记张华突发脑溢血，倒在了村部办公室；四川省美姑县九口乡四峨吉村原驻村第一书记蒋富安过世时，乡亲们都来痛哭送别……在扶贫的岗位上，他们用自己的生命在群众心里树起一座座精神丰碑；脱贫攻坚殉职人员的付出和贡献，党和人民不会忘记，共和国不会忘记。

　　广大脱贫群众露出了真诚笑脸，这是对脱贫攻坚的最大肯定。脱贫攻坚带来的巨大变化，体现在脱贫群众不断提升的获得感、幸福感和安全感上，也体现在日益完善的乡村治理体系上。在精准扶贫中，一些偏远地区的农村干部第一次接触“精细化管理”的概念，改变了曾经“眉毛胡子一把抓”的治理方式。在脱贫攻坚过程中，广大扶贫干部夯实了“以钉钉子精神抓落实”的工作作风，党群关系、干群关系得到极大巩固和发展。基层党组织在抓党建促脱贫中得到锻造，凝聚力、战斗力不断增强，基层治理能力明显提升。经脱贫攻坚战锤炼后的基层治理体系，将成为日后中国发展进步的宝贵财富。

　　时代造就英雄，伟大来自平凡。脱贫攻坚，取得了物质上的累累硕果，也取得了精神上的累累硕果。脱贫攻坚英模把汗水洒在挚爱的热土，乃至于把生命镌刻在脱贫攻坚史诗中，他们的事迹和精神必将激励越来越多的后来者沿着他们的足迹，接过使命的重担。玉汝于成，功不唐捐。艰苦奋斗、苦干实干、用自己的双手创造幸福生活的精神在广大脱贫地区蔚然成风，求发展、谋进步的种子在广袤的中国大地上播撒。脱贫攻坚的实践证明，只要群众有了发展的内生动力，没有什么困难不能克服。

　　在广袤的大地上，一幅幅乡村振兴的蓝图接续展开。让我们学习脱贫攻坚英模的崇高精神，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标而披坚执锐、勇立新功。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 08 版）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民维权数据年报 你的消费谁来保障？
　　人民网北京3月15日电 （记者刘佳）“一键维权”人民投诉直通车平台今日公布数据年报，自2020年3月15日至2021年3月15日，平台共收到投诉17113件，其中有效投诉3995件，以下数据均基于有效投诉得出。…
土豆种子论粒卖、喝得惯凉水的“泥腿子”……五段暖心“小故事”讲述乡村振兴“大文章”
　　【编者按】今年是“十四五”规划开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步之年。在刚刚过去的全国两会上，不少代表委员分享了与乡村振兴有关的感人故事。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部