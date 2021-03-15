郭 珍

粮食安全是国家安全的重要基础，耕地是粮食生产的命根子。党的十九届五中全会提出，坚持最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。坚持最严格的耕地保护制度，需要不断加强耕地保护的制度供给、强化耕地保护的制度执行、形成耕地保护的制度合力，推动形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。

加强制度供给。近年来，我国农业结构不断优化，区域布局趋于合理，粮食生产连年丰收，但部分地区还存在耕地“非农化”“非粮化”倾向。坚持最严格的耕地保护制度，一个重要方面在于不断加强耕地保护的制度供给，使制度更符合耕地保护的实际需要。山水林田湖草是生命共同体，加强耕地保护制度供给，首先应在国土空间开发保护大局中认识和把握耕地保护问题，统筹兼顾、整体施策、多措并举，处理好耕地保护与生态保护的关系，让耕地保护制度与其他制度有机衔接，切实保护好优质耕地，努力实现对山水林田湖草的统一保护、统一修复。同时要看到，耕地保护具有复杂性、动态性和多样性。加强制度供给，科学合理利用耕地资源，需要明确耕地利用优先序，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡，集中力量把耕地资源保护好。

强化制度执行。习近平总书记强调：“要严防死守18亿亩耕地红线，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。”守好耕地红线，严保严管是关键，必须像保护大熊猫那样保护耕地。落实最严格的耕地保护制度，需要不断提升制度执行力，强化耕地保护意识，强化土地用途管制，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚决防止耕地占补平衡中补充耕地数量不到位、质量不到位的问题，坚决防止占多补少、占优补劣、占水田补旱地的现象，切实做到已经确定的耕地红线绝不随意突破，已经划定的城市周边永久基本农田绝不随便占用。坚持改革创新，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，既压实地方政府保护耕地责任，落实最严格的耕地保护制度，又充分发挥经济杠杆的作用，加强土地整治和高标准农田建设，健全耕地保护补偿和利益调节机制，让保护耕地的地方不吃亏，让保护耕地的群众得实惠。

形成制度合力。耕地保护是一项系统工程，需要多部门、多领域协调配合，形成制度合力。一方面，着力健全党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动的共同责任机制，抓好重点领域和关键环节改革，统筹谋划、把稳方向、全力攻坚，引导相关部门切实担负起主体责任，采取积极有效措施，严格源头控制，强化过程监管，确保耕地保护责任目标全面落实，坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线。另一方面，建立健全耕地保护统筹协调机制，促进跨部门耕地资源信息共享和协调配合，进一步提升耕地资源治理效能，提高农村土地配置效率。此外，还应充分发挥亿万农民主体作用和首创精神，采取政府和社会资本合作（PPP）模式、以奖代补等方式，充分调动农村集体经济组织、农民和新型农业经营主体保护耕地的积极性，进一步形成耕地保护合力，推动形成层层落实目标、层层压实责任、人人节约用地、人人保护耕地的良好局面。

（作者为东北农业大学经济管理学院教授）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 09 版）

(责编：李源、初梓瑞)