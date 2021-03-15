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70城2月份房价数据出炉 北上广深住宅价格上涨

2021年03月15日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况今日发布。对此，国家统计局城市司首席统计师绳国庆作出解读。

绳国庆表示，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降。据测算，2月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

同时，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅有所上升。绳国庆解释，主要受上年同期基数相对较低影响，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。据测算，2月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和10.8%，涨幅比上月分别扩大0.6和1.2个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和2.9%，涨幅比上月均扩大0.4个百分点；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.6%和1.9%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.4个百分点。

(责编：申佳平、章斐然)

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