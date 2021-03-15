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苏宁物流助力脱贫攻坚 让贫困农户、返乡青年实现创富梦想

2021年03月15日10:30 | 来源：人民网
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昭觉县城新貌。受访者供图

“开店不久，我们给好谷村送来了全村第一台洗衣机，引起了乡亲们的围观。”彝族青年沙小玉回想起刚做苏宁零售云的情景，历历在目

“苏宁零售云让好产品、好价格、好服务下沉到昭觉县乡，不仅扩大了县乡消费，也让我和亲戚、伙伴的就业创业梦想在家乡就能实现。”29岁的沙小玉凭着敢想敢干的尽头，已经经营一年多的零售云业绩持续向好，收入和生活相较之前也有了一定的提高和改善。

多年来，苏宁以在脱贫攻坚领域的切实行动与积极成效，荣获了国家“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。

在苏宁的扶贫模式中，投入零售云等产业资源对县镇进行“造血”，加大苏宁物流优势资源在县镇的下沉，切实加快了全国范围内电商、快递进村的进程。在过去的2020年，零售云累计为县域市场带来超2000万件优质商品，直接辐射上万乡镇，为2.5亿用户提供了优质的产品和服务。

这一过程中苏宁物流的协同赋能起到重要作用，与零售云、苏宁帮客、苏宁拼购等智慧业态加深末端融合，直击乡村物流痛难点问题。

苏宁物流推出“闪电乡镇”计划，针对四至六线城区、县城以及所辖乡镇、农村地区，联合苏宁帮客县镇服务中心，提供“送装一体”、“24小时送装”服务，已覆盖全国30000个乡镇，解除了村民们对大件购置的顾虑，进一步释放了农村消费潜力。

针对有些农村地区“地域广阔、分布较散、运量不大”的特点，苏宁物流还同物流企业一道开展共同配送模式，促进流通行业在末端的降本增效。

近年来，苏宁物流还携手苏宁拼购，打通了从货源到销售到物流的全链条闭环，助力农产品上行，帮助武汉芦笋、沐阳花卉、张家口燕麦、贵阳李子等走出深山，走向全国，惠及1万余个贫困村，真正为当地民众脱贫致富打开了新思路。 

(责编：孙红丽、吕骞)

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