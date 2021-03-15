人民网北京3月15日电 据国家统计局官网消息，1-2月份，国民经济保持恢复性增长。从同比数据看，受2020年同期基数较低等因素影响，主要指标同比增速较高，扣除基数影响，主要指标增势平稳，宏观指标处于合理区间。

一、工业生产增长加快，装备制造业和高技术制造业增势良好

2020年1月至2021年2月全国规模以上工业增加值同比增速。人民网制图

1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长35.1%，比2019年1-2月份增长16.9%，两年平均增长8.1%，为近年来同期较高水平。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长23.0%；股份制企业增长34.2%，外商及港澳台商投资企业增长41.4%；私营企业增长43.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长17.5%，两年平均增长4.8%；制造业增长39.5%，两年平均增长8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长19.8%，两年平均增长5.5%。装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长59.9%、49.2%，两年平均增长分别为10.2%、13.0%。从产品产量看，新能源汽车，载货汽车，工业机器人，挖掘、铲土运输机械，微型计算机设备同比增速均超过100%，两年平均增速均超过10%。从环比看，2月份全国规模以上工业增加值比上月增长0.69%。2月份，中国制造业采购经理指数为50.6%，连续12个月高于临界点；企业生产经营活动预期指数升至59.2%，高于上月1.3个百分点。

二、服务业逐步恢复，服务业商务活动指数位于扩张区间

1-2月份，全国服务业生产指数同比增长31.1%，比2019年1-2月份增长14.1%，两年平均增长6.8%。从主要行业看，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业同比分别增长51.4%、26.1%，两年平均分别增长11.8%、14.4%。2月份，服务业商务活动指数为50.8%，连续12个月高于临界点。从行业情况看，与居民消费密切相关的零售、餐饮、娱乐等行业商务活动指数均位于扩张区间且高于上月。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为63.2%，高于上月7.9个百分点。

三、市场销售保持增长，消费升级类商品销售快速增长

2020年1月至2021年2月社会消费品零售总额同比增速。人民网制图

1-2月份，社会消费品零售总额69737亿元，同比增长33.8%，比2019年1-2月份增长6.4%，两年平均增长3.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额60552亿元，同比增长34.9%，两年平均增长3.4%；乡村消费品零售额9185亿元，增长26.7%，两年平均增长1.3%。按消费类型分，餐饮收入7085亿元，同比增长68.9%，两年平均下降2.0%；商品零售62651亿元，增长30.7%，两年平均增长3.8%。多数商品销售增势良好，消费升级类商品销售快速增长。1-2月份，限额以上单位商品零售额中，18个商品类别同比增速均超过10%；通讯器材类、体育娱乐用品类商品同比增速分别为53.1%、45.6%，两年平均增速均为18.2%。网上零售持续增加。1-2月份，全国网上零售额17587亿元，同比增长32.5%。其中，实物商品网上零售额14412亿元，增长30.6%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%。从环比看，2月份社会消费品零售总额比上月增长0.56%。

四、固定资产投资稳定增长，高技术产业和社会领域投资增长较快

2020年1月至2021年2月固定资产投资同比增速。人民网制图

1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）45236亿元，同比增长35.0%，比2019年1-2月份增长3.5%，两年平均增速为1.7%。分领域看，基础设施投资同比增长36.6%，两年平均下降1.6%；制造业投资增长37.3%，两年平均下降3.4%；房地产开发投资增长38.3%，两年平均增长7.6%。全国商品房销售面积17363万平方米，同比增长104.9%，两年平均增长11.0%；商品房销售额19151亿元，增长133.4%，两年平均增长22.3%。分产业看，第一产业投资同比增长61.3%，两年平均增长15.8%；第二产业投资增长34.1%，两年平均下降1.8%；第三产业投资增长34.6%，两年平均增长2.8%。民间投资增长36.4%，两年平均增长1.4%。高技术产业投资同比增长50.1%；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长50.3%、49.8%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长99.5%、66.6%；高技术服务业中，电子商务服务业、研发设计服务业投资分别增长88.4%、85.3%。社会领域投资同比增长48.0%，其中卫生、教育投资分别增长63.0%、53.0%。从环比看，2月份固定资产投资比上月增长2.43%。

五、货物进出口增势明显，贸易结构继续改善

1-2月份，货物进出口总额54418亿元，同比增长32.2%。其中，出口30588亿元，增长50.1%；进口23830亿元，增长14.5%。进出口相抵，贸易顺差6759亿元。贸易结构改善。1-2月份，机电产品出口同比增长54.1%，占出口总额的60.3%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为61.6%，比上年同期提高1个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为47.2%，比上年同期提高5.5个百分点。

六、城镇调查失业率同比回落，就业形势总体稳定

1-2月份，全国城镇新增就业148万人。1月份，全国城镇调查失业率为5.4%。2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上年同期回落0.7个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.7%，外来户籍人口调查失业率为5.2%。16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为13.1%、5.0%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为46.3小时。

七、居民消费价格同比下降，工业生产者出厂价格同比上涨

1-2月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.9%，衣着下降0.3%，居住下降0.3%，生活用品及服务价格下降0.1%，交通通信下降3.3%，教育文化娱乐上涨0.3%，医疗保健上涨0.4%，其他用品及服务下降0.9%。在食品烟酒价格中，猪肉下降9.6%，粮食上涨1.5%，鲜果上涨2.2%，鲜菜上涨6.9%。分月看，1、2月份全国居民消费价格同比分别下降0.3%和0.2%，环比分别上涨1.0%和0.6%。

1-2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨1.0%。分月看，1、2月份全国工业生产者出厂价格同比分别上涨0.3%和1.7%，环比分别上涨1.0%和0.8%。1-2月份，全国工业生产者购进价格同比上涨1.6%。

国家统计局相关负责人表示，总的来看，1-2月份经济运行保持恢复性增长，积极因素继续增多。同时也要看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济形势复杂严峻；国内恢复进程不平衡问题仍较突出，经济恢复基础尚不牢固。下阶段将进一步巩固经济稳定复苏基础，努力保持经济运行在合理区间。

(责编：吕骞、章斐然)