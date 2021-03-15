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统计局：1-2月份主要经济指标大幅回升有四方面原因

2021年03月15日11:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华介绍1-2月份国民经济运行基本情况，并回答记者提问。

刘爱华表示，1-2月份国民经济保持恢复性增长。“综合来看，同比的大幅增长是经济因素、政策因素和基数效应共同作用的结果。”

首先，支撑经济稳定恢复的因素持续显现。去年二季度以来，统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效持续显现，经济持续稳定恢复。今年以来局部地区出现了一些局部聚集性、散发性疫情，但疫情防控措施有力，宏观政策实施有效，疫情防控和经济社会发展的成果得到巩固和拓展，支撑经济稳定恢复的积极因素累积增多。

二是外部需求有所改善。今年以来世界经济缓慢复苏，主要经济体的制造业景气度回升，带动我国出口快速增长。1-2月份，我国对东盟的出口额同比增长40%以上，对美国出口额增长70%以上。

三是就地过年对工业生产起到提振作用。今年春节多地倡导就地过年，不少地方出台了相关政策，对留岗工作人员给予经济补偿，企业开工和项目施工的时间明显延长，员工到岗的情况也是好于往年，支撑了工业生产等指标回升。国家统计局对近5000家工业企业开展了快速调查，结果显示春节期间工业企业平均放假天数7.5天，明显少于正常年份。调查结果还显示，大概接近一半被调查企业表示超过九成员工选择就地过年。因此，就地过年的政策对工业生产延长开工时间的作用是非常显著的。

四是从统计上看，上年同期基数跌落的影响比较大。去年年初受新冠肺炎疫情的冲击影响，主要指标同比增速都出现大幅度下降，规模以上工业增加值去年1-2月份下降13.5%，服务业生产指数下降13%，固定资产投资下降了24.5%，社会消费品零售总额下降20.5%，这些数据可以说由于原来基数的大幅度下降，而显著抬高了今年1-2月份的同比增速。我们通过计算两年平均增速试图剔除低基数的影响。以工业生产为例，初次测算，规模以上工业增加值两年平均同比增速只有8.1%。但大家可以看到按照惯常的同比增速，1-2月份规模以上工业增加值同比增速是35.1%，可以说这个低基数对同比增速的影响是比较显著的。用同样办法，两年平均增速算下来，服务业生产指数两年平均增长6.8%，固定资产投资增长1.7%，社会消费品零售总额增长3.2%，从这些数据综合来判断，经济总体上处于恢复进程中。

今年1-2月份经济运行的总体特点表现在四个方面：第一个方面，生产需求持续恢复。工业生产快速增长，1-2月份规模以上工业增加值比2019年同期增长16.9%，两年平均增长8.1%，为近年来同期较高水平。服务业保持了较快增长，1-2月份服务业生产指数比2019年同期增长14.1%，两年平均增长6.8%。市场销售保持增长，1-2月份社会消费品零售总额比2019年同期增长6.4%，两年平均增长3.2%。固定资产投资稳定增长，1-2月份固定资产投资比2019年同期增长3.5%，两年平均增长1.7%。进出口增势比较快，1-2月份货物进出口总额比2019年同期增长19.3%。

第二个方面，就业物价总体稳定。2月份全国城镇调查失业率5.5%，比1月份略上升0.1个百分点，主要受春节因素和局部地区聚集性、散发疫情影响；比上年同期下降0.7个百分点。居民消费价格同比降幅收窄，2月份居民消费价格同比下降0.2%，降幅比上个月收窄0.1个百分点。

第三个方面，创新动能稳步增强。表现在几个领域，首先新产业快速增长，1-2月份高技术增加值两年平均增长13%，装备制造业增加值增长10.2%，这两个速度明显高于全部规模以上工业8.1%的增速。新业态增势较好，就地过年带动了网上购物快速扩张，1-2月份实物商品网上零售额同比增长30.6%，两年平均增长16%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%。新产品也是在不断地成长壮大，新能源汽车、工业机器人等新产品的产量两年平均增速达到30%以上。

第四个方面，市场活力继续提升。从生产要素角度观察，生产要素趋于活跃，1-2月份全社会货运量同比增长48.1%，两年平均增长7.5%。全社会用电量同比增长22.2%，两年平均增长6.1%。企业预期总体向好，2月份制造业采购经理指数50.6%，非制造业商务活动指数51.4%，都是连续12个月位于临界点以上，表明整体企业的预期是在向好。

刘爱华表示，综合上面情况判断，今年1-2月份经济运行延续了去年以来的稳定恢复的态势，经济循环日益畅通，市场预期不断改善。但是同时要清醒地看到，当前国际形势仍然复杂严峻，国内经济恢复的基础尚不牢固，所以还是要按照中央经济工作会议精神和《政府工作报告》的部署，进一步巩固经济基本盘，推动经济持续稳定恢复。

(责编：申佳平、章斐然)

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