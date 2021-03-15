人民网北京3月15日电 （申佳平）“2021年中国经济继续保持稳定恢复的态势是有基础、有条件的。”在国务院新闻办公室15日举行的新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华对2021年经济发展走势作出如上判断。

刘爱华解释，从趋势上来看，今年1-2月份主要指标不管从同比增速来看，还是两年平均增速来看，都延续了2020年二季度以来的稳定恢复态势，这种延续为我们整体经济的持续恢复奠定了坚实的基础。

从要素支撑看，中国经济的物质基础比较雄厚、产业体系完整、市场空间广阔、人力资源丰富的优势日益彰显，可以说是我们应对各类风险挑战、支持经济持续恢复的信心所在。

从政策支撑看，刚刚结束的“两会”指出，要保持宏观经济政策的连续性、稳定性、可持续性，要促进经济运行在合理区间，要继续为企业纾困，政策保持延续性，不急转弯，根据具体的形势变化进行调整完善，促进经济基本盘的稳定。可以说，这些政策对经济形势的复杂严峻是有预见性的，也是有准备的。

刘爱华强调，尽管当前国际环境依然复杂严峻，不稳定不确定的因素还是比较多；国内疫情防控的压力尤存，经济恢复的基础还不太牢固，但是支撑经济稳定恢复的有利因素是比较多的，经济有基础也有条件延续恢复的态势。

(责编：申佳平、章斐然)