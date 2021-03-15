人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

统计局：2021年我国经济继续保持稳定恢复有基础、有条件

2021年03月15日11:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月15日电 （申佳平）“2021年中国经济继续保持稳定恢复的态势是有基础、有条件的。”在国务院新闻办公室15日举行的新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华对2021年经济发展走势作出如上判断。

刘爱华解释，从趋势上来看，今年1-2月份主要指标不管从同比增速来看，还是两年平均增速来看，都延续了2020年二季度以来的稳定恢复态势，这种延续为我们整体经济的持续恢复奠定了坚实的基础。

从要素支撑看，中国经济的物质基础比较雄厚、产业体系完整、市场空间广阔、人力资源丰富的优势日益彰显，可以说是我们应对各类风险挑战、支持经济持续恢复的信心所在。

从政策支撑看，刚刚结束的“两会”指出，要保持宏观经济政策的连续性、稳定性、可持续性，要促进经济运行在合理区间，要继续为企业纾困，政策保持延续性，不急转弯，根据具体的形势变化进行调整完善，促进经济基本盘的稳定。可以说，这些政策对经济形势的复杂严峻是有预见性的，也是有准备的。

刘爱华强调，尽管当前国际环境依然复杂严峻，不稳定不确定的因素还是比较多；国内疫情防控的压力尤存，经济恢复的基础还不太牢固，但是支撑经济稳定恢复的有利因素是比较多的，经济有基础也有条件延续恢复的态势。

(责编：申佳平、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
统计局：2021年我国经济继续保持稳定恢复有基础、有条件
　　人民网北京3月15日电 （申佳平）“2021年中国经济继续保持稳定恢复的态势是有基础、有条件的。”在国务院新闻办公室15日举行的新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华对2021年经济发展走势作出如上判断。…
统计局：1-2月份主要经济指标大幅回升有四方面原因
　　人民网北京3月15日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华介绍1-2月份国民经济运行基本情况，并回答记者提问。 刘爱华表示，1-2月份国民经济保持恢复性增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部