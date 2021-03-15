人民网3月15日电 （申佳平）在国务院新闻办公室15日举行的新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华表示，今年很多地方倡导就地过年，从整体上看，就地过年对不同行业、不同地区产生了不同的影响。

刘爱华介绍，对工业生产来讲，就地过年起到了一定提振作用。统计局开展的快速调查显示，春节期间工业企业员工放假时间缩短到7.5天，这和往常年份比明显是短的，放假短了就带来了员工节后复岗率比较高，开工时间相对比较长，对工业生产就起到提振作用。就地过年对服务业，比如长途旅行之类的交通运输方面，可能就有抑制作用。所以，就地过年对工业和服务业的影响是不同的。

同时，就地过年在消费不同领域也产生了不同影响。从监测结果来看，就地过年对文娱类行业，比如电影票房收入的影响是比较高的，对城市消费起到了促进和带动作用。对网购也是一种促进作用，大家自己不能回家过年，可以通过网购给亲人购买礼物，对快递业也是促进作用。

刘爱华同时指出，从城乡市场变化的情况来看，就地过年的影响也有所体现。比如，1-2月份，城镇社会消费品零售总额两年平均增长3.4%，乡村社会消费品零售总额两年平均增长1.3%，也就是说城镇消费快于农村。

“前两年一直是乡村市场消费快于城镇，今年在就地过年政策影响下，城镇消费快于乡村了。”刘爱华表示。

(责编：申佳平、章斐然)