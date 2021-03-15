作为互联网企业，Soul App在深耕产品研发、洞察用户深层需求之外，也在积极承担企业社会责任。

花式防骗局，切实保障网络安全

作为面向年轻一代的新型社交平台，Soul建立了内容风控体系，运用大数据在策略端布控一系列反诈骗模型进行预防。在平台内，设置“Soul官方风纪球长”防骗账号，定期发布网络典型骗术的警示提醒，并专门成立“soul星球护卫队”，对骗子和诈骗信息进行广泛收集，不断清理，并通过在广场推荐，保证防骗内容触达用户。

在新用户注册完成后，系统会推送防骗图文帖和视频内容，在聊天小助手中提供Soul反诈小组精心编撰的《星球防骗指南》，供用户查阅。指南通过生动的图文使用户对于网络诈骗类型做到心中有数；用户在进行聊天及内容浏览时，若收到“转账”“微信”“支付宝”等敏感词汇，将收到反诈骗提醒，同时通过技术手段对危险内容进行屏蔽。

Soul不仅在产品本身运用多种手段抵制网络诈骗，也积极联合社会各界力量共建安全网络环境。Soul 通过与警方密切合作，严厉打击网络违法活动，为用户普及网络安全知识。与此同时，还定期与其他互联网企业分享站内风控和运营经验，共同提升网络信息安全水平，保护用户的网络安全。

守护青少年，创建绿色上网环境

在保护未成年人权益上，设置了严格的年龄准入机制，未满18周岁的用户不被允许注册。注册年龄为18岁以下的存量用户会自动进入“青少年模式”，若用户想修改年龄则要通过平台的人工审核。专设青少年安全与体验问题的产品经理，实时监控社交平台系统中未成年人保护机制运行及未成年用户内容过滤流程的运转情况。此外，对用户实施分层管理，将未成年用户与成年用户进行区分。与此同时，还定期通过官方正能量话题内容推送，为青少年营造积极向上的社交环境。

公益送爱心，传递企业温度

Soul的愿景是“让天下没有孤独的人”，通过不断满足年轻人的精神追求，展现真实、温暖的社交面貌。 一直以来，Soul用实际行动践行着这一品牌理念。通过公益活动向社会传递爱心，邀请近百位患有自闭症等精智障碍的儿童及其家属观影，举办“不因特别而孤独”艺术疗愈公益展、发起“错袜日”公益活动，呼吁社会关注精神障碍疾病人群。将公益精神融入现代年轻人的日常生活中，让“随手公益”理念深入人心，引导更多的年轻用户加入到公益行列中。

(责编：崔元苑、吕骞)