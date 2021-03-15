人民网北京3月15日电 （赵超）今日，工业和信息化部无线电管理局发布2021年2月打击治理“黑广播”“伪基站”情况。报告显示，全国无线电管理机构当月加大了监测以及治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为的查处力度，有效维护空中电波秩序，切实保障春节期间航空及铁路专用频率安全。

2月，全国无线电管理机构共启用无线电监测车1652车次、监测定位设备3894台次，出动监测人员4236人次，监测时长109110.5小时，查处“黑广播”违法犯罪案件226起。其中“黑广播”涉及敏感信息案件22起，缴获“黑广播”设备182台（套）。

这一期间打击治理“伪基站”共启用无线电监测车864车次、监测定位设备1947台次，出动监测人员2582人次，监测时长35734.5小时。

据悉，“黑广播”是指未经无线电管理部门审批，私自设立的非法广播电台，主要用于违法药品、假药推销等商业活动，给社会造成了很大的危害。“黑广播”犯罪分子利用大功率设备发射90MHz左右的FM广播信号，主要针对中老年群体。同时，私人非法架设的“黑广播”，也会对航空安全造成极大威胁。

近年来，有关部门对黑广播加大了打击的力度，也查获了很多“黑广播”电台，但是非法设置黑广播现象依然屡禁不止，甚至严重影响了航空安全。

今年以来，山东、山西、河南、湖北等地陆续查处多起“黑广播”案件，广播内容多为售卖非法药品等，社会影响恶劣。

据媒体报道，“黑广播”推荐售卖的药品绝大部分是治疗心脑血管病、糖尿病、免疫力低下、抗衰老的药，效果被吹得神乎其神。节目中会穿插播出主持人和听众的现场直播热线互动，收听效果十分逼真。

相关专家表示，“黑广播”屡禁不止，主要有两方面原因。一是投入小、获利快，投入几千块钱的“黑广播”最快半个月就可以赚回成本；二是设备难发现，人员难抓捕。“黑广播”电台一般放在屋顶或车辆内，很难被察觉，加上远程控制自动播放，很少能抓到人。

专家提醒，“黑广播”社会危害极大，已经是犯罪行为。“黑广播”推销的药品多夸大疗效，使用后并无益处。专家建议，中老年群体对“黑广播”应保持警惕之心，切勿上当受骗。

西安市公安局刑侦局民警提示，群众购买药品和保健品时，应尽量到正规的药店，不要通过所谓的“热线电话”购买。只要在广播中听到播放内容是低俗的涉性药品广告，基本可以判断是“黑广播”，群众可拨打110报警。（综合新华社、河南日报、中国消费者报等）

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