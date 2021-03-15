3月12日，让在线教育“慢”下来——《作业帮新匠师》新书发布暨行业发展研讨会举行。

会议主持人、作业帮公共关系副总裁王家耀介绍，过去一年，在线教育为“停课不停学”发挥了重要作用，行业自身也经历了快速发展。进入后疫情时代，社会各界对在线教育提出了更高的要求和期待。举办研讨会的初衷就是探讨全行业如何能在高速发展的同时，更加有序、规范、提升内涵，主动地服务国家建设教育强国的战略布局。

全国人大常委会委员、中国教育学会副会长、华中师大国家教育治理研究院兼长江教育研究院院长周洪宇介绍，在线教育已经是现代教育体系不可或缺的组成部分，是教育生态的重要因素；在线教育对构建终身学习体系、加快建设学习型社会，具有重要的现实意义和深远的历史意义。近年在线教育快速发展，确实有粗放、失范、无序的一面，但这些问题是发展中的问题，需要正确看待和积极引导，而不能一刀切全盘否定。“不仅在线教育要‘慢’下来，整个教育也要‘慢’下来。期待作业帮这样的龙头企业发挥好示范与引领行业发展的标杆作用。”

作业帮执行总裁苏静表示，在线教育具有促经济、促就业、普惠、提效等价值。对于行业当前暴露出来的问题，苏静表示，作业帮将主动对标国家战略和政策部署，拥抱监管，做全行业规范发展的标杆，努力成为良好教育生态环境的建设者和推动者，进一步体现行业龙头企业的担当。此外，苏静对在线教育行业健康发展提出三个倡议：坚持普惠，让在线教育更有温度；坚持品质，让在线教育更有高度；坚持创新，让在线教育更有锐度。

北京市一零一中学原副校长、语文特级教师严寅贤认为，在线教育拥有极为开阔的发展空间，如何实现教育资源的均衡普惠，如何提升基层尤其边远地区师资水平？如何帮助孩子的精神成长？在线教育可以发挥更大作用。这正是教育助力国家发展的基础部分。

北京市八一学校原副校长张立红指出，现阶段的中国教育，家庭、学校、社会三驾马车缺一不可。学校无疑是教育工作的主阵地。三驾马车如何实现协同一体，在线教育如何发挥好补充作用，还有很大空间。对此，张立红提出了四点建议：一是协同做好青年老师培训体系；二是坚持教育普惠，向基层地区倾斜资源，比如建设在线理化实验平台；三是以智能、数据等技术助力学校精准教学，提升效率，减少学生时间浪费；四是建设智能题库、数据等平台和能力，服务老师教研教学。

中国人民大学教育学院院长刘复兴表示，在线教育在国内乃至世界教育体系中，都有着独特而重要的价值。建设高质量教育体系，没有数字科技，靠过去的老办法，是解决不了的。他认为，在线教育快速发展带来的问题，需要通过“慢”下来改革与完善。但在日益激烈复杂的国际竞争背景下，在线教育又是我国教育改革创新大格局内最不能慢下来的领域之一，“未来哪国的教育适应了数字科技，哪国就会占据全球高地；如果不适应，教育就落后、人才就落后、国家就会落后。所以在线教育的快与慢，是辩证的。”

北京师范大学统计学院院长宋旭光表示，教育与信息产业融合发展的大趋势是毋庸置疑的。未来政、产、教、学、研等各个参与者需要围绕在线教育深度渗透和融合，形成资源的充分使用和产业的有机协同。在线教育要转向高质量发展，衡量发展的指标是综合的，不只是速度，还有品质、效率、效益等。“所以在线教育未来发展的机会和空间是非常大的。”

北京师范大学发展心理研究院院长罗良表示，要前瞻性地看在线教育的价值和发展。全球未来教育展现出四大趋势，在线教育占其一，而且另外三个趋势都与数字科技的应用密切相关。关于如何发展高品质的在线教育，罗良认为可从四个方面入手：一是提高学生学习动力，通过智能、数据、交互等技术提升学习兴趣；二是关注学生视力健康，研发革命性的屏幕；三是与学校融合发展；四是坚持教育普惠，在企业发展和社会责任之间取得良好平衡。

会议最后发布了《作业帮新匠师：让在线教育“慢”下来》一书。

(责编：崔元苑、吕骞)