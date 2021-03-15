中国饭店业协会会长韩明发言。人民网记者 于凯摄

人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）今日，由中国消费者协会主办、人民网承办的2021年“3·15国际消费者权益日主题活动”在人民日报社新媒体大厦举行。会上，中国饭店业协会会长韩明就杜绝餐饮浪费和餐饮行业自律等话题进行了发言。

在谈到餐饮业如何实践“厉行节约、杜绝餐饮浪费”时，韩明认为，餐饮业是国民经济发展非常重要和基础性的生活服务业，也是为人们提供饮食健康、饮食安全的重要行业，在杜绝餐饮浪费方面，餐饮企业的管理、服务处在重要的环节。“倡导‘厉行节约、杜绝餐饮浪费’，要求餐饮企业从加强管理入手。”她说。

韩明认为，在餐饮企业加强管理方面，餐饮企业要从食材采购、食材储存运输、食材加工等各方面注意节约。

她说，“当前，许多餐饮企业在给消费者提供服务的过程中，从避免浪费的角度，也为消费者提供了多样性的选择。比如，一些饭店餐厅会向消费者提供小份菜、小份主食、一人量定食、多人量定食等选择，避免了消费者过多点餐造成的浪费。”

韩明介绍，在加强管理和创新服务方式的同时，餐饮企业也加强了对消费者厉行节约、杜绝浪费的引导。“一些餐饮企业在经营的店面显著位置张贴‘反对浪费’‘适量点餐’的宣传语。同时，多数餐饮企业还会提供免费‘打包’的服务，帮助消费者建立节约的好习惯。”

在谈到中国饭店业协会推进的“厉行节约、反对餐饮浪费”行动时，韩明表示，中国饭店业协会积极参与到相关的立法过程中，配合国家相关部门制定了行业标准。协会还在多个活动中发起倡议，引导广大餐饮企业达成反对浪费、厉行节约的共识，遵守相关标准规定，加强自律。

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