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合景悠活正式纳入恒生综合指数及深港通名单

2021年03月15日15:32 | 来源：人民网
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3月15日，合景悠活集团控股有限公司（以下简称“合景悠活”，HK.3913）宣布，于2月26日获恒生指数有限公司纳入恒生综合指数成份股，由3月15日起正式生效。

此外，合景悠活亦由3月15日起正式纳入深港通名单，即内地投资者可以委托内地证券公司，经由深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向港交所申报，买卖合景悠活的股票。

合景悠活主席兼非执行董事及控股股东孔健岷表示，此次入选亦有助扩大集团的股东基础，增强股份流动性，相信合景悠活的价值将获得市场进一步认可。未来，合景悠活将在夯实基础业务的同时创新求变，横向做大管理规模，纵向挖掘增值服务，将集团打造为全业态、全产业链的质量标杆企业，为股东、投资者创造更大的回报。

(责编：崔元苑、吕骞)

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