原标题：专注漏洞管理和AI攻防 华云安完成数千万元A轮融资

专注于漏洞管理与AI攻防的安全厂商——北京华云安信息技术有限公司（以下简称“华云安”）已于日前正式完成数千万元A轮融资。本轮投资方为知名风投机构DCM，密码资本担任独家财务顾问。

攻防是网络的永恒话题，而漏洞给攻击者提供了可乘之机。尤其在如今各行各业面临数字化转型的趋势下，越来越多的系统、应用都会在网络上运行，而系统和应用的安全缺陷则无法彻底避免，由此引发的网络安全问题日益凸显，网络安全生态需要重构。

华云安是一家面向网络空间安全领域，专注于漏洞研究、攻防对抗、产品研发、安全服务的高新技术企业。公司成立于2019年，由深扎于网络安全行业超十年的资深团队创建，创始人沈传宝先生是国家信息安全漏洞库特聘专家，拥有20年以上的网络安全行业经验。

华云安开创性的提出漏洞管理的智能化闭环，实现集漏洞挖掘、检测、分析、修复、情报、感知于一体的全生命周期管理。成立一年有余，华云安已发布基于云原生架构的自适应安全平台，以及「灵洞」威胁与漏洞管理系统、「灵刃」智能化渗透攻防系统两款深耕漏洞攻防的产品。

华云安持续构建的云原生架构的自适应安全平台，目标是基于知识图谱的风险库，结合AI对抗引擎、自动化编排和智能调度技术，最终实现「一个平台覆盖所有安全能力」。云原生安全平台能够整合并利用当前和未来的安全能力，通过自适应技术来提高防御体系的自动化程度，通过风险库增强共享能力。华云安希望通过云原生安全平台，为客户提供不断迭代的能力和一致的体验。这种通过统一平台交付安全能力的模式，已在国际上得到了充分的验证。

华云安风险库（Ai.KGTM）是一个基于知识图谱的网络安全风险库。依靠自身的漏洞研究与攻防能力，结合全球部署的节点数据采集、漏洞威胁情报等丰富的数据，将知识图谱和AI技术应用于网络安全，不断地发现恶意活动，分析网络环境中的每个威胁行为，帮助客户发现安全威胁，实现威胁管理可视化。随着客户覆盖越来越广泛，数据越来越丰富，安全平台将提供更具深度和广度的能力。

华云安「灵洞」威胁与漏洞管理系统、「灵刃」智能化渗透攻防系统是两款基于云原生安全平台的漏洞攻防产品。其中，「灵洞」依据实时的漏洞情报能力，对全网资产进行漏洞验证，计算漏洞优先级指导漏洞修复。「灵刃」则基于攻击者视角，将AI应用到攻防，是实网对抗检验安全效果的实战化平台。「灵洞」进行漏洞管理，「灵刃」进行攻击检测，二者形成闭环，提升客户网络安全风险管控的能力。

当前，网络安全建设已经从“合规驱动”逐步过渡到“风险驱动”。华云安通过技术创新和模式创新，致力于构建下一代智能化网络安全防御体系。华云安创始人兼CEO沈传宝表示，“网络安全已经不是一个以合规为主的时代，华云安致力于为客户提供价值型产品。我们聚焦在云时代下的人工智能安全平台，利用云原生架构提供不断迭代的安全能力，构建高弹性、可延展、自适应的新一代网络安全防御体系。”

DCM董事合伙人曾振宇表示，“网络安全是一个潜力巨大并且面临巨大变革的行业。随着移动化和云化的渗透率进一步提高，网络环境愈发复杂，传统的基于边界防护类的产品开始失效；组织数字化和IoT的大潮也已经到来，数字资产的总量迅速增加，让网络安全的重要性变得越来越高；在国家政策法规的强力推动下，网络安全行业在中国将迎来一段黄金发展期。华云安作为网络安全行业的资深团队，提出了漏洞管理的全新方向，以攻防对抗为核心，辅助以威胁情报以及人工智能，是非常符合中国网络安全市场的需求以及技术发展方向的。DCM非常认同华云安的单点突破能力和平台化产品战略，很高兴由此开启合作，一起探索中国网络安全市场的巨大机会。”

本轮融资，华云安将用于夯实提升技术实力和产品能力，夯实人才梯队建设，持续构建云原生安全生态，强化在漏洞管理与攻防服务领域的创新能力，同时丰富各行业的业务场景多元化布局，加速人工智能在网络安全中的应用。

(责编：赵超、吕骞)