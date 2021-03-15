人民网北京3月15日电 （记者车柯蒙）今日，由中国消费者协会主办、人民网承办的2021年“3·15国际消费者权益日主题活动”在人民日报社新媒体大厦举行。会上，工业和信息化部通信管理局服务监督处副处长赵阳就APP个人信息保护等话题进行了发言。赵阳介绍，截至2021年3月，工业和信息化部已经对73万款APP进行了技术检测工作，责令3046家企业进行了整改，对179家拒不整改的APP进行下架处理。

工业和信息化部通信管理局服务监督处副处长赵阳。人民网记者 于凯摄

近年来，移动互联网应用程序（APP）得到广泛应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了重要作用。同时，APP强制授权、过度索权、超范围收集个人信息等现象也大量存在，用户个人信息保护问题引发社会关注。

“APP用户权益保护关乎人民群众获得感、幸福感和安全感。”赵阳表示，工业和信息化部历来高度重视个人信息保护工作，采取了一系列措施，取得了积极成效。

活动现场，赵阳介绍了近年来工业和信息化部在APP个人信息保护工作方面所采取的四方面措施。

一是开展专项治理。赵阳介绍到，在中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局四部门的APP违法违规收集使用个人信息专项治理的工作机制下，工业和信息化部立足主业主责，连续两年开展专项行动，重点整治APP违规收集处理个人信息、设置障碍频繁骚扰用户等四方面十类问题。截至2021年3月，已经对73万款APP进行了技术检测工作，连续发布12批次对外通报，责令3046家企业进行整改，并且对179家拒不整改的APP进行下架处理。

第二是推动标准制定。工业和信息化部组织行业力量，推动出台《APP用户权益保护测评规范》和《APP收集使用个人信息最小必要评估规范》，总共27项团体标准。

第三，强化技术手段建设。工业和信息化部积极运用人工智能、大数据等新技术、新手段，持续优化、高效推进全国APP技术检测平台建设。

第四，加强行业自律。工业和信息化部组织70余家头部互联网企业，向社会做出公开承诺，树立个人信息保护的高压红线意识。

赵阳表示，下一步，工业和信息化部将坚决贯彻党的十九届五中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，坚持依法治理、规范治理、科技治理和源头治理，为广大用户营造更为安全、更为健康、更为干净的APP应用环境。

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