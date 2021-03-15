人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“二月二龙抬头”大数据：卷发棒消费者中男性比例增26%

2021年03月15日15:42 | 来源：人民网
小字号

近日，苏宁易购发布龙抬头理发换新消费大数据。数据显示，3月1日到3月10日苏宁易购焕新节期间，苏宁易购理发相关关键词搜索量激增7倍，理发器销量同比增长163.4%，飞科、飞利浦和奥克斯三个小家电品牌深受消费者青睐。

龙抬头，跟理发一样走俏的，是头发养护产品。数据显示，苏宁易购焕新节期间，洗发水销量同比增长258.4%，发膜销量同比增长396.8%，染发剂销量同比增长134.4%。而在洗发水的选择上，用户对发量的关注明显更高，“蓬松”关键词搜索翻了4.2倍。

随着人们对精致生活的要求逐步提升，人们对美发洗护产品的要求也更高。苏宁易购龙抬头消费大数据显示，单价1000元以上的美发产品销量同比增长672.1%，消费者集中在北京、上海、广州等一线城市。

爱美之心，人皆有之，男性对发型的关注一点不少。苏宁易购龙抬头消费大数据显示，3月1日至10日期间，卷发棒销量同比增长338.2%，其中，男性消费者提升了26%。与之对应的，剃须刀销量同比增长108.4%。

(责编：崔元苑、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部2月查处“黑广播”226起 中老年群体多加警惕！
　　人民网北京3月15日电 （赵超）今日，工业和信息化部无线电管理局发布2021年2月打击治理“黑广播”“伪基站”情况。报告显示，全国无线电管理机构当月加大了监测以及治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为的查处力度，有效维护空中电波秩序，切实保障春节期间航空及铁路专用频率安全。…
防护林为何挡不住沙尘？中国气象局回应
　　人民网北京3月15日电 （记者李楠桦）据中国气象局消息，受蒙古气旋和冷空气大风的影响，昨天夜间，内蒙古中西部至河北西北部一带出现大范围沙尘暴、扬沙和浮尘天气，针对此次大风沙尘暴天气，北京市气象台发布了大风蓝色预警信号和沙尘暴黄色预警信号。预计，今天白天仍有4、5级偏北风，阵风7、8级，沙尘暴天气傍晚逐渐减弱，夜间风力减小，能见度转好。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部