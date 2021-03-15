近日，苏宁易购发布龙抬头理发换新消费大数据。数据显示，3月1日到3月10日苏宁易购焕新节期间，苏宁易购理发相关关键词搜索量激增7倍，理发器销量同比增长163.4%，飞科、飞利浦和奥克斯三个小家电品牌深受消费者青睐。

龙抬头，跟理发一样走俏的，是头发养护产品。数据显示，苏宁易购焕新节期间，洗发水销量同比增长258.4%，发膜销量同比增长396.8%，染发剂销量同比增长134.4%。而在洗发水的选择上，用户对发量的关注明显更高，“蓬松”关键词搜索翻了4.2倍。

随着人们对精致生活的要求逐步提升，人们对美发洗护产品的要求也更高。苏宁易购龙抬头消费大数据显示，单价1000元以上的美发产品销量同比增长672.1%，消费者集中在北京、上海、广州等一线城市。

爱美之心，人皆有之，男性对发型的关注一点不少。苏宁易购龙抬头消费大数据显示，3月1日至10日期间，卷发棒销量同比增长338.2%，其中，男性消费者提升了26%。与之对应的，剃须刀销量同比增长108.4%。

(责编：崔元苑、吕骞)