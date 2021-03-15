“以后在村里就可以交各种费用，再也不用坐两三个小时车赶去城里了。”临近年关，在浙江常山的丰收驿站，一位村民高兴的说。而驿站里，前来办理存取款和各种缴费的村民也络绎不绝。

为方便基层群众，填补农村金融服务空白。从2015年开始，常山农商银行在全县建设集金融、电商、物流、民生、政务服务五位一体的“丰收驿站”。到2020年末，全县已建成丰收驿站210家。其中，常山县180个行政村，村村都建起了丰收驿站。丰收驿站里不仅可以办理现金存取等业务，还可以领取养老金、涉农补贴、缴学费、缴水电费等生活类服务，以及社保、医保的查询、缴费及签约等。村民足不出村，在家门口就能享受普惠金融服务。

疫情期间，常山丰收驿站管理员化身“红色代跑员”，解决疫情防控状态下的孤寡老人和行动不便者的金融服务、物资采购和日常琐事办理。

据统计，截止到2020年底，全县丰收驿站共实现各类金融业务交易88万笔，非金融业务25.35万笔，累计服务客户人次达到65.72万人次，普惠授信服务农户数达10.31万户、授信总额114.91亿元。

(责编：崔元苑、吕骞)