人民网北京3月15日电 （杨曦）今日，由中国消费者协会主办，人民网承办的2021年“3·15国际消费者权益日主题活动”在人民日报社新媒体大厦举行。会上，最高人民法院研究室副主任陈志远表示，最高人民法院将重点抓好三方面的工作，进一步维护消费者的合法权益。

最高人民法院研究室副主任陈志远发言。人民网记者 于凯摄

陈志远表示，中国消费者协会发布的消费维权十大典型案例，对于在全社会营造诚实守信的浓厚氛围，敦促经营者守法经营，鼓励消费者依法维权，改善消费环境具有重要意义。多年来，中消协不仅坚定支持消费者依法维权，当好消费者维权的“娘家人”，更作为消费公益诉讼的原告，越来越多地走上法庭，在改善消费环境、维护最广大人民根本利益方面发挥着越来越重要的作用。

陈志远介绍，人民法院一直在努力保护消费者合法权益。新修订的《消费者权益保护法》实行7年以来，人民法院坚持司法为民公正司法，制定了消费公益诉讼等相关的司法解释，依法妥善审理相关案件，努力运用好举证责任分配和惩罚性赔偿等规定，提高了违法者的违法成本，降低维权者的维权成本。此外，人民法院通过网上立案、网上开庭等多种方式，最大程度地减少消费者维权的诉类，支持消费者理性维权、快速维权。例如，通过设立北京、杭州、广州三个互联网法院，依法审理互联网纠纷，解决了很多生活中多发的网络购物纠纷。

陈志远表示，接下来，人民法院还将重点抓好以下三个方面的工作，进一步维护消费者的合法权益：

一是公正高效的审判执行好每一起涉及消费者的案件。特别是针对社会生活中多发的食品安全、质量安全等纠纷，发挥审判职能，让制假、售假者受到惩处，让诚实守信者受到褒奖。针对网络购物、个人信息保护等互联网时代新情况新问题，运用好网上庭审、在线诉讼等方式方法，进一步畅通人民群众消费维权的渠道。

二是大力加强和有关部门及中消协的沟通协调配合。“十四五”规划强调，要强化消费者权益保护，完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制。人民法院将落实相关要求，推进诉调对接，完善消费领域一站式、多元化纠纷解决机制，引入更多社会力量，参与消费纠纷的多元化解，实现消费纠纷的源头治理和多元化解。

三是进一步落实好谁执法谁普法的要求，加大司法公开和司法宣传力度。通过庭审直播网、裁判文书网，更多地公开消费维权的典型案例。努力在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，努力为绿色、健康、安全消费作出新贡献。

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