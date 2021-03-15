国际消联主席马里穆图·纳达森为活动发来视频寄语。人民网记者 于凯摄

人民网北京3月15日电 （记者李栋）“2021年中国消费者协会将年度主题定为‘守护安全 畅通消费’，这对促进消费者保护、改善消费环境和助力经济发展具有重要意义。”国际消费者联会主席马里穆图·纳达森在中消协主办、人民网承办的“2020年3·15国际消费者权益日”主题活动上，发来视频寄语表示。

马里穆图·纳达森表示，2020年突如其来的新冠肺炎疫情，对世界各国的经济发展和人民生活产生了巨大影响，深刻改变了人们的消费习惯。中国在较短时间内控制了国内疫情，有效统筹了流行病防控和经济社会发展。

马里穆图·纳达森指出，2021年中国消费者协会将年度主题定为“守护安全 畅通消费”具有重要意义。

首先是高度重视消费者的安全权，严格守护消费者的基本权利，为消费市场的健康发展奠定了坚实基础。

其次是切实满足消费升级安全新需求。针对消费新业态、新模式的快速发展，推动了消费升级，同时也加强了对安全隐患的监管。

三是以守护安全作为畅通消费的重要基础。活动将畅通消费作为守护安全的价值追求，在安全的轨道上推动消费高质量发展，为更高水平的经济循环提供了动力。

“作为国际消费者联会主席，我相信通过聚集社会力量，促进协同治理，中国消费者协会将不断筑牢消费安全社会基础、法治基础、救济基础、市场基础，推动消费环境更加安全放心，促进消费市场更加繁荣兴盛。”他说。

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