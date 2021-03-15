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人民银行：2020年末金融业机构总资产353.19万亿元

2021年03月15日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者罗知之）人民银行官网3月15日消息，初步统计，2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%。其中，银行业机构总资产为319.74万亿元，同比增长10.1%；证券业机构总资产为10.15万亿元，同比增长25%；保险业机构总资产为23.3万亿元，同比增长13.3%。

数据显示，金融业机构负债为321.17万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构负债为293.11万亿元，同比增长10.2%；证券业机构负债为7.51万亿元，同比增长29.3%；保险业机构负债为20.55万亿元，同比增长13.6%。

(责编：罗知之、章斐然)

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