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中国政法大学朱巍：三原因导致自媒体虚假广告屡禁不止

2021年03月15日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者杜燕飞）今日，由中国消费者协会主办、人民网承办的2021年“3·15国际消费者权益日主题活动”在人民日报社新媒体大厦举行。在活动上，中消协专家委员会专家、中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，自媒体时代，互联网电子商务领域虚假广告屡禁不止的原因主要在于，虚假广告具有高隐蔽性、责任主体被隐藏、平台缺乏投诉渠道，建议进一步加强监管和治理。

中消协专家委员会专家、中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍。人民网记者 于凯摄

朱巍介绍说，一是自媒体时代，消费者收到的广告，很多是信息流广告，隐藏性非常高。消费者基于对主播、发帖人的信任，容易受骗。

二是按照《互联网广告暂行管理办法》的规定，平台是网络服务提供者，只有在平台应知和明知的情况下才承担违法广告、虚假宣传的责任。在流量时代、算法时代，承担违法广告、虚假宣传的责任主体隐藏起来了。

三是消费者在互联网平台上发现虚假广告后，在该平台上却找不到投诉渠道。

他建议，随着对《互联网广告暂行管理办法》《广告法》的不断完善，要从流量、主体、平台经济等层面，加大对虚假宣传的治理。 

(责编：王连香、章斐然)

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