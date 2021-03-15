3月12日，交通银行（以下简称交行）召开党委扩大会议，传达学习贯彻十三届全国人大四次会议和全国政协十三届四次会议（下称两会）精神。交行党委书记、董事长任德奇主持会议，党委班子成员、党员行领导等出席。

会议传达学习了两会通过的政府工作报告和其他报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要、关于完善香港特别行政区选举制度的决定等主要内容和精神。全国政协委员牛锡明、谢卫分别分享了现场参加两会的感受。会议就贯彻落实两会精神作出部署：

一是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全行上下要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到两会精神上来。深刻把握中央对当前形势的分析判断，对国之大者心中有数，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，持续推动党建与业务深度融合，真抓实干把党中央决策部署贯彻到交行经营管理各方面。

二是认真开展党史学习教育，按照中央部署不折不扣抓好落实。全行上下要把党史学习作为政治生活中贯穿全年的一件大事，更加深刻地认识开展党史学习教育的重大意义，通过学党史、悟党史，提高历史思维力和现实辨析力，更好把握发展大势和规律，提高顽强意志力和坚定执行力。党员领导干部要坚持示范带头、以上率下，在学习上要有更高标准、更高要求，做到先学一步、学深一步，通过学习教育树立起正确的历史观，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。同时，把党史学习教育与庆祝建党100周年相关安排统筹贯通、有效衔接，把学习教育成效转化为交行高质量发展的动力。

三是贯彻落实“十四五”规划纲要，坚定不移贯彻新发展理念、深度融入新发展格局，奋力推动交行高质量发展。围绕高质量发展、高品质生活“两高”目标，从交行发展基础和阶段特征出发，坚定不移推进高质量发展。聚焦两会部署的重要任务、重点工作、重大目标，进一步完善交行“十四五”规划，充分发挥上海主场优势，做强普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融特色，加快建设“长三角龙头银行”和“数字化新交行”。把交行高质量发展同满足人民美好生活需要相结合，加大对科技创新、绿色发展、普惠小微等重点领域的金融支持，扩大信用贷款、持续增加首贷户，坚决完成普惠小微企业贷款增速高于30%等政策要求和监管指标。强化创新驱动，以数字化思维全面升级金融服务、完善服务功能，满足人民群众高品质生活需求。将巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，帮助定点扶贫县脱贫群众从不愁温饱向生活富足迈进，坚决守住防止规模性返贫的底线。

四是坚决拥护完善香港特别行政区选举制度。两会完善了香港特别行政区选举制度，消除了制度机制方面存在的隐患和风险，确保了以爱国者为主体的“港人治港”，将为香港聚焦经济发展、保障营商投资环境、增进民生福祉营造安定的社会环境和良好的政治生态。全行尤其是在港机构，要坚决拥护全国人大关于完善香港特区选举制度的决定，为推动“一国两制”行稳致远贡献力量。

五是抓好当前工作，奋力完成全年目标任务，为“十四五”开好局起好步。把学习贯彻两会精神与做好交行当前工作结合起来，强化责任、真抓实干，完成好年初工作会议部署安排的各项工作任务。进一步解放思想，深化改革创新，力戒形式主义、官僚主义。抓好常态化疫情防控和局部应急处置有机结合，继续毫不放松做好外防输入、内防反弹工作，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，以优异成绩庆祝建党100周年。

(责编：崔元苑、吕骞)